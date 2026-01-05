Jéssica Bouzas logra una victoria histórica ante Coco Gauff en la United Cup

Jéssica Bouzas ya tiene una victoria para enmarcar en el arranque de temporada. La tenista vilagarciana tumbó en Perth (Australia) a Coco Gauff, número 4 del mundo, en el duelo de fase de grupos de la United Cup entre España y Estados Unidos. Lo hizo con un marcador tan rotundo como revelador de lo que fue el encuentro: 6-1, 6-7 y 6-0, en 2 horas y 12 minutos, para firmar a sus 23 años la que puede considerarse la gran victoria de su carrera.

El partido se abrió con una Bouzas valiente, decidida y con el pulso firme. Salió a la pista con la sensación de que todo pasaba por su raqueta y convirtió esa presión en energía. De inicio, Gauff no encontró la manera de frenar el empuje de la gallega, superada en ritmo y en claridad de ideas. El primer set cayó rápido por 6-1, con la estadounidense sin capacidad para controlar el intercambio ni para imponer su jerarquía.

El segundo parcial, sin embargo, giró el guion. La jugadora de Atlanta elevó su nivel, especialmente con el saque, y ganó estabilidad. La igualdad que había tardado en aparecer se instaló por fin en el partido y obligó a resolver la manga en el desempate. Ahí, Gauff logró el 1-1, firmando un ‘tie break’ más sólido que le permitió forzar el tercer set y devolver el duelo a un escenario de máxima tensión.

Pero el pequeño bache no dejó huella en Bouzas. Lejos de descomponerse, la gallega salió a la tercera manga con las ideas claras, reactivó su agresividad y volvió a mandar desde el primer punto. El cierre fue contundente: 6-0 para rematar una actuación enorme, de madurez competitiva y convicción, frente a una rival instalada en la élite del circuito.

La vilagarciana ya tiene la vista puesta en el próximo Open de Australia. / MARTIN DIVISEK

La victoria de Bouzas situó el cruce en el 1-1, pero España no pudo completar la remontada. El dobles mixto cayó del lado estadounidense: Coco Gauff y Christian Harrison se impusieron a la pareja formada por Yvonne Cavallé Reymers e Íñigo Cervantes por 7-6(5) y 6-0, un resultado que permitió a Estados Unidos asegurar la primera plaza del grupo.

Tras el encuentro, Bouzas resumió el momento con una mezcla de satisfacción y ambición: «Estoy muy contenta por esta victoria, por cómo he jugado. Coco es una tenista increíble contra la que sabía que tendría que estar siempre ahí, en todo momento», señaló a la televisión oficial del torneo. Y añadió la clave que deja este triunfo: «Me da mucha confianza porque se trata de ganar a una de las mejores del mundo y veo que mi nivel está ahí».

Con este golpe sobre la mesa, la vilagarciana abre el año «a lo grande» y con una inyección de confianza de las que cambian temporadas. El siguiente foco ya está marcado en rojo: el Open de Australia, donde Bouzas quiere convertir lo de Perth en un punto de partida hacia la consolidación entre las mejores jugadoras del planeta.