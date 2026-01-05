Gonzalo se disfraza de Mbappé

Correr, centrar, rematar, repetir. Al final, ganar. Qué fácil es el fútbol cuando jugadores talentosos quieren conjugar esos cuatro verbos, sobre todo el último de ellos, qué difícil lo ha hecho el Real Madrid en los últimos tiempos. Tan desquiciado está este equipo, este club, que solo cabe analizar su fútbol desde la evaluación de la voluntad y el esfuerzo de sus intérpretes. Y en el amanecer del nuevo año, ante un rival aristocrático como es este Betis de Pellegrini, esta vez sí, el Madrid quiso. El Madrid de Gonzalo García.

La baja de Mbappé en el primer partido del año provocó que Xabi Alonso, tanto tiempo después, le entregara el micrófono al canterano. Y Gonzalo habló con tres goles, a dúo con el renacido Rodrygo, pero interpretando él los solos. Instalando en el Madrid la inquietante paradoja de haber jugado uno de sus partidos más redondos el día en que faltaba su mejor futbolista.

Sin Mbappé, el Madrid es un equipo más solidario y armónico en la presión. El precio a pagar, claro, es la ausencia de un killer que cerró 2025 con 59 goles en su hoja de servicios. Gonzalo quizá no pueda alcanzar jamás esos guarismos, pero sí puede vaciarse en tareas defensivas. Y eso lo agradece el equipo de Xabi Alonso, pues sirve además de estímulo para que Vinícius también lo haga.

Tenía ganas de reivindicación el brasileño. Arrancó brioso y vertical, siendo víctima de un posible penalti a los seis minutos y sacando la tarjeta al joven Ortiz a los 19. La infracción la aprovechó el Madrid para abrir el marcador. Rodrygo botó la falta y Gonzalo la cabeceó en segundo palo.

Tendió a la relajación el Madrid tras el gol, como de costumbre, pero consiguió alcanzar el descanso sin magulladuras. Y, tras él, Gonzalo prolongó su tarde de ensueño con un bellísimo tanto, acunando con el pecho un melonazo de Valverde y rematando de volea desde la frontal. Con los de Pellegrini aún aturdidos, seis minutos después, Asencio anotó de cabeza.

Y entonces, de nuevo, afloró la dejación de funciones, facilitando el tanto del Cucho y forzando la comparecencia de Courtois. También la del palo, frustrando a Antony y sobre todo a Riquelme. Aunque mejore su sintomatología, y sin duda lo logró ante el Betis, este Madrid de Xabi Alonso continúa todavía lejos del alta hospitalaria.

El técnico reaccionó retirando a Rodrygo y a un Vinícius que una vez más torció el gesto al observar su dorsal y que volvió a escuchar pitidos, más tibios que frente al Sevilla. Poco después, esa misma grada coreaba «¡Gonzalo, Gonzalo!», al contemplar a su delantero anotar su tercero, sacando la espuela para aprovechar un pase de Güler. Fran García se sumó a la fiesta con el quinto del Madrid. Y de su cantera, pues los cinco goles llevaron firma de la casa