Canet continúa deslumbrando

Edgar Canet sigue deslumbrando en el Dakar. El pasado año, en su debut y casi sin haber probado la moto, se llevó el Touareg en Rally2. Y ahora, recién ascendido a la categoría reina RallyGP con el equipo de fábrica de KTM, suma dos victorias consecutivas, en el prólogo y la primera etapa, que le han colocado líder de la carrera, por delante de su compañero Daniel Sanders y del estadounidense Ricky Brabec. Nada menos que los dos últimos campeones.

Canet, beneficiado por la sanción que descabalgó ayer del podio al vencedor Ross Branch, se convirtió en el primer español que lidera la general dos días consecutivos desde Marc Coma en 2015. Su éxito en el prólogo le valió ser el más joven ganador de una etapa en motos, a sus 20 años, 9 meses y 18 días. «Edgar nos está rompiendo los esquemas. Está pasando todo más rápido de lo previsto. Es ambicioso y tiene madurez. Todo lo que hace está dirigido a ganar el Dakar alguna vez», confesaba Jordi Viladoms, director deportivo del Red Bull KTM Factory Racing, que no esperaba un debut tan impactante del piloto de La Garriga.

Canet mantiene cierta prudencia, aunque si tras el prólogo expresó sus dudas de poder seguir a este ritmo cuando empezara «el Dakar de verdad», tras repetir triunfo en la etapa inaugural empieza a soñar en voz alta. «Fue una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto. Logramos un buen trabajo de navegación, haciendo la mía y no estando pendiente de los rivales. Tan solo dudé en un sitio, así que muy bien. Era una etapa peligrosa y muchos llegaron con las llantas al límite. Fui con cuidado, teniendo un pilotaje más suave. Fue un día redondo», valoraba.

Hoy le toca abrir pista, lo que requerirá aún más precisión y concentración. «Por detrás tendré a Sanders. Si cometo algún error o no tengo la velocidad deseada, sé que él llegará muy rápido y podremos ir juntos. La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera para empezar este rally. Tengo que avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario», apuntó.

En coches, el belga Guillaume De Mévius (Mini X-Raid) ganó la primera etapa con un margen de 40 segundos sobre el pentacampeón Nasser Al Attiyah (Dacia). La poderosa escuadra de Ford comandó la clasificación durante buena parte del recorrido, marcado por los pinchazos y las incidencias. Los cuatro Raptor de Ekström, Sainz, Roma y Guthrie ocupaban posiciones delanteras, pero aflojaron al final. Quizá tiraron de estrategia para no tener que abrir pista en la larga segunda especial del Dakar, de 400 km, en el desértico escenario de Al-Ula. Sainz controló la situación para concluir sexto, a dos minutos y medio.