Los cadetes gallegos amenazan a Madrid

El Campeonato de España cadete e infantil, que se está celebrando en Zaragoza, entra en su fase final con los cruces.

En cadete masculino, Galicia se cruzará con Madrid en cuartos de final. El combinado gallego hizo una brillante primera fase con pleno de victorias, finalizando en primera posición.

Derrotaron en la primera jornada a Ceuta por un claro 27-77. Ayer jugaron dos partidos. Por la mañana se medían a Castilla La Mancha, a la que derrotaron por 96-36. Por la tarde, en el partido decisivo, se enfrentaron a Extremadura, y en un partido intenso se llevaron la victoria por 78-72.

No tuvo tanta suerte el equipo femenino. En la primera jornada, Galicia disputaba dos partidos. En el primero de ellos caía ante Castilla y León por 52-69, y por la tarde tampoco podía llevarse la victoria ante Euskadi, perdiendo por 59-32.

Sin opciones de meterse en la lucha por las medallas, ayer se medía a Cantabria, perdiendo por 56-78. El equipo acabó en tercera posición, por lo que jugará por los puestos 9 al 16, y en el primer partido se cruzará con Castilla La Mancha.

Categoría infantil

El equipo masculino arrancaba el campeonato con una gran primera jornada, en la que disputaba dos partidos. En el primero de ellos se medía a Extremadura, logrando la victoria por 52-89. Por la tarde, el equipo se enfrentaba a la selección de La Rioja, logrando la victoria por 76-24.

Con todo, la primera posición del grupo se la jugaron en la jornada de ayer ante Valencia. Fue un partido dominado por el conjunto del mediterráneo, que se llevó la victoria por una amplia ventaja, 94-54.

De este modo, la selección gallega finalizó en segunda posición. En el cruce de cuartos se medirá a la selección de Andalucía, que también finalizó en segunda posición en su grupo.

En categoría femenina las cosas también marcaron bien, ya que se cerró la primera fase con tres victorias, por lo que el equipo finalizó como primero del grupo.

En la primera jornada Galicia se medía a La Rioja en un partido cómodo que se saldó con victoria gallega por 29-62.

Ayer jugaban dos partidos. Por la mañana no pasaban apuros para llevarse la victoria ante Ceuta por 59-9. La jornada se cerraba por la tarde con el partido ante Canarias, con la primera posición en juego.

No hubo demasiadas sorpresas, y la victoria fue para el equipo gallego por 53-77. Como primeras de grupo se cruzarán en octavos de final con el líder del grupo B, que fue la selección de Castilla y León. Los partidos se jugará durante el día de hoy.