Buen balance en la segunda jornada

En el segundo día del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) Galicia sumó cuatro victorias y dos derrotas con otros protagonistas. Perdieron las selecciones infantiles y cambiaron el rumbo el combinado juvenil femenino y el cadete masculino. En Copa los dos equipos (juvenil masculino y cadete femenino) hoy se jugarán el ascenso.

Buen partido sin premio de las minigalaicas, que controlaron la primera mitad gracias al magnífico trabajo defensivo (10-12). Una exclusión en los últimos segundos de la primera parte provocó que Galicia encajase un 4-0 que las hizo ir a remolque durante casi toda la segunda mitad. Con 22-22, Galicia dispuso de un 7 metros, que detuvo la portera catalana, y otra posesión, pero perdió el balón y en la contra, el premio para Cataluña fue doble: 7 metros y exclusión gallega. En inferioridad, las galaicas arriesgaron y Cataluña cerró la victoria. Hoy, tercer partido: Canarias-Galicia (9:30).

Fue un partido complicado para los deportistas de Adrián Menduiña. En el minuto 5, el parcial de 6-1 ya les condicionaba ante una defensa presionante, que provocaba pérdidas. Al descanso, 18-12. En el reinicio Galicia frenó la sangría, pero Cataluña siguió firme. Hoy se enfrentará a Castilla la Mancha (15:45). Ambas selecciones ya están clasificadas para cuartos, pero queda por definir la posición (segunda o tercera).

Galicia llega a la última jornada de la fase de grupos con todas las opciones. El combinado galaico tuvo un inicio difícil. Así, en el minuto 20, 6-6. Antes del descanso los chicos dirigidos por Carla Abad abrieron distancias (10-14). La segunda mitad estuvo controlada, con una defensa individual sobre Marcos López. Andalucía se acercó con una defensa presionante (30-33, min. 56). Una exclusión en los verdes permitió recuperar el control. Hoy, partido decisivo ante Asturias (17:30).

La dura derrota del día anterior ante Euskadi dejó heridas y costó arrancar. Poco a poco, Galicia se fue tranquilizando y equilibró las fuerzas. Al descanso, 13-14. En la segunda mitad, las chicas dirigidas por Isma Martínez fueron creciendo poco a poco y el último empate llegó en el minuto 39 (20-20). A partir de ahí, dominio gallego. Hoy, segundo puesto en juego: Galicia-Navarra (13:00).

En Copa de España, la selección cadete femenina, con dos triunfos claros, logró clasificarse como primera de grupo y hoy buscará el ascenso a Campeonato. Ayer cumplió con el segundo trámite con mucha solvencia. El choque sólo tuvo emoción en los primeros minutos (5-6, min. 12), hasta que Galicia se asentó y fue capaz de imponer su juego. El conjunto dirigido por Budi no bajó la intensidad. Hoy, Galicia se enfrentará a Cantabria (11:15).

El equipo dirigido por Luis Montes superó con comodidad a La Rioja, aunque en la primera mitad el partido estuvo más ajustado de lo que se esperaba. El inicio fue un poco extraño (3-4, min. 13), pero en 7 minutos Galicia logró escaparse (4-10, min. 20). Tras un tiempo muerto, La Rioja se mostró mucho más agresiva en defensa y aprovechó una exclusión gallega para recortar distancias antes del descanso (12-17). En la segunda mitad, no hubo relajación (15-25, min. 44). Hoy, último partido para sellar el ascenso. Se enfrentan a Cantabria (19:15) y un empate les serviría.