El Barça completa su resurrección

Puede catalogarse ya de milagrosa la intervención de Xavi Pascual en el Barça. El resurgir de los buenos resultados se completó con el episodio clave y ratificador: vencer al Madrid. Después de dos años y en su propia cancha, donde nadie había vencido esta temporada en la Liga. Y el fenómeno tan extraordinario por fin se dio, con un resultado concluyente, indiscutible, irrebatible. Una victoria fabulosa arrancó el Barça y eliminó todos los complejos que pudiera albergar, justificados después de nueve derrotas consecutivas desde abril de 2024. Ante un Madrid al completo al que no le bastó meter cien puntos en el Movistar Arena, un lugar inviolable desde hace más de año. Metió más de cien el Barça, en un duelo de poder a poder.

El sensacional triunfo empezó a cocinarlo Kevin Punter, que concentró sus 19 puntos en los primeros tres cuartos y lo sirvió en plato Nicolás Laprovittola, que anotó sus 19 puntos del segundo al último cuarto. Punter estuvo sentado un buen rato, porque el Barça no lo necesitó. Eso es un gran logro. Como que los azulgranas arrollaran al Madrid en el rebote: 37 a 23.

Sorprendió en el inicio Sergio Scariolo con un equipo de pequeños, con cuatro exteriores más Tavares, como si quisiera profundizar en la estrategia que le dio el éxito en noviembre, en el duelo de la Euroliga, cuando el Madrid castigó al Barça con los triples. Hezonja había acudido a saludar efusivamente a Xavi Pascual e inmediatamente abrió la lista de canastas y la de triples. Aceptaron el envite los azulgranas, asumida la superioridad de los blancos en la pintura. A los cuatro del Madrid respondió el Barça con seis, la mitad de Punter. No estaba Brizuela para secundarle. Fue baja de última hora por un proceso gripal, la misma dolencia que apartó a Jan Vesely.

Las facilidades pasaron a restringirse. Los entrenadores exigieron actitud defensiva. Scariolo fue el primero que se preocupó cuando el Barça alargó su ventaja (36-46) y la recortó antes del descanso (44-48). El Madrid venía desde atrás y adelantó al Barça; primero de forma simbólica (59-57), pero luego tomó consistencia por fallos absurdos. Dos bramidos tuvo que soltar Pascual.

El desequilibrio definitivo llegó con cinco puntos seguidos de Laprovittola a partir de la última ventaja local (82-81). «El Barça ha jugado con mucha paciencia y altruismo. Es un equipo muy experto en el que todo el mundo sabe jugar, y se han pasado muy bien la pelota», analizó Scariolo. Pascual apenas saboreó el triunfo . Le corroía la mala defensa que permitió cien puntos ajenos, y pensaba en el «difícil» partido ante el Maccabi, el martes en el Palau.

El 89-96 se transformó en un 95-98 que auguraba otro final negativo para el Barça. Hezonja clavó un triple euforizante, ante el que respondió Parra con uno desalentador, porque a continuación sumaron Hernagómez y Laprovittola, atajando la racha de nueve victorias blancas iniciada en 2024.