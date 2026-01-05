El Arenteiro cae en Madrid y la UD empata con el Sámano

El CD Arenteiro reanudó la competición con una derrota ante el Real Madrid Castilla en el Alfredo di Stefano (2-0). El conjunto de O Carballiño se había ido al parón navideño con tres victorias consecutivas y desplegando un gran nivel de juego, que de hecho mostró ante el filial en la primera mitad. Pero perdonó en ese periodo y lo pagó con creces en la reanudación. Los goles de Rachad (minuto 71) y Palacios (90) anclan al Arenteiro en puestos de descenso.

En Segunda RFEF, la UD Ourense no pudo derrotar al colista Sámano –ahora lo es el Lealtad– en el viaje más largo de la temporada. Los ourensanos se adelantaron gracias a Núñez en el minuto 27 pero los locales rescataron un punto gracias a Xavi en el minuto 87. La UD sigue en la zona templada de la clasificación.