Vinícius se examina en un día de tregua para Alonso

«A todos nos ha venido bien el parón para resetear y recuperar energías», decía Xabi Alonso ayer, pensando en sí mismo y en su tortuoso diciembre, siempre con la soga al cuello. Pero también, pues era el sujeto de la pregunta, pensaba en Vinícius, su antagonista natural en el desquiciado ecosistema blanco. Hoy, sin embargo, el brasileño es más imprescindible que nunca para su entrenador. El Real Madrid estrena el año natural recibiendo al Betis en el Bernabéu (16:15 horas). Y lo hace sin Mbappé, herido en su rodilla tras un diciembre en el que tensionó la dañada articulación más de lo recomendable para igualar el récord de goles de su ídolo Cristiano.