Las selecciones infantiles ganan con pulso firme

Primer día del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) 2026 en Cataluña con resultados irregulares para Galicia. En Campeonato de España, victorias muy ajustadas en la categoría infantil (masculina y femenina). Las selecciones cadete masculina y juvenil femenina perdieron. En la Copa de España, donde el primer objetivo es ascender, triunfos arrolladores de las selecciones juvenil masculina y cadete femenina.

Victoria de infarto. Y eso que los primeros 30 minutos fueron dominados por las gallegas (8-11) y, con una defensa 3:3 muy intensa, la renta aumentó (9-15). Pero unos minutos de desconcentración les hicieron encajar un parcial de 10-1 (19-16, min. 18). En el tramo final, las chicas dirigidas por Víctor Garrido fueron capaces de subir el nivel defensivo y remontar. A Rachel Ortiz no le tembló el pulso en el lanzamiento del 7 metros a falta de 15 segundos. Hoy, Cataluña-Galicia (09:30).

Comenzó el partido con los asturianos liderando con distancias mínimas, hasta que Galicia le dio la vuelta y llegó al descanso 10-13. Los jugadores de Adrián Menduiña lograron aumentar la distancia (11-16, min. 27). Poco a poco se fue apretando el marcador hasta igualarse a falta de poco más de minuto y medio para la conclusión (29-29). Leo consiguió volver a poner por delante a los gallegos (29-30). Aún faltaban 45 segundos. El portero Iker hizo una gran parada. Hoy se enfrentan los dos vencedores del grupo B: Cataluña-Galicia (15:45).

Los aragoneses dominaron el marcador desde los primeros minutos (6-12, min. 15), pero el conjunto dirigido por Carla Abad luchó para recortar distancias y alcanzó el descanso con 14-17. Tras el descanso, durante unos minutos, la remontada pareció posible, (20-21, min. 35), pero sólo fue un espejismo. Los galaicos encajaron un parcial de 7-1 en poco más de seis minutos que fue decisivo (21-28, min. 42).Hoy, segunda oportunidad, ante Andalucía (15:45), que ayer ganó a Asturias.

Nada le salió al conjunto de Isma Martínez, que fue a remolque desde el inicio. No estuvieron afortunadas ni en defensa, donde faltó intensidad, ni en ataque, al errar multitud de lanzamientos claros. Al descanso, 18-8. Pese a intentarlo, no fueron capaces de maquillar el resultado. Hoy: Canarias-Galicia (13:00).

Victoria arrolladora del combinado gallego en su debut en la Copa de España. Fue un partido sin historia que sólo estuvo mínimamente disputado en los diez primeros minutos, pero a partir de ahí Galicia fue una apisonadora para el equipo balear. Al descanso, todo estaba ya decidido (25-9), con una Galicia muy superior en defensa y aprovechando sus opciones para correr en cada recuperación de balón.Hoy, Galicia se enfrentará a Asturias (09:30)

La selección juvenil masculina comenzó la Copa con un gran partido para coger confianza en este objetivo de conseguir el ascenso. Ayer superó con absoluta rotundidad a Asturias, que nada pudo hacer ante la avalancha de juego galaico. Sin confianzas salió el conjunto dirigido por Luis Montes, que en la primera parte ya mostró sus credenciales con un gran trabajo defensivo. Al descanso, Galicia dejó a Asturias en cinco goles en ataque (15-5). Los gallegos ya piensan en el segundo partido, hoy ante La Rioja (13:00).