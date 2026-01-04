Pascual y el reto de acabar con la racha blanca

Invicto en la Liga ACB desde la llegada de Xavi Pascual, el nuevo Barça se topa con el Real Madrid, un rival al que no gana desde hace dos años. El 7 de abril de 2024 es la fecha del último triunfo azulgrana (85-79) ante el eterno rival. Lo celebró Tomas Satoransky sin sospechar que iba a conocer el llamativo desequilibrio que se ha operado en los clásicos del básquet.

«Estamos con muchas ganas de romper la mala racha ante el Madrid», verbalizó el base checo. El recuento habla de nueve victorias seguidas del conjunto que ahora dirige Sergio Scariolo. El técnico italiano no mostró ningún signo de triunfalismo. «Nos espera un partido de máxima exigencia, son un equipo muy competitivo y con mucho talento», auguró.

Si Pascual ha sabido transformar al equipo hasta el punto de elevarlo a los primeros lugares de la Liga y de la Euroliga, también podría el entrenador cerrar esa dolorosa sangría que va camino de transformarse en un complejo. Tendrá la primera oportunidad hoy (12:30, DAZN) en la capital española; dispondrá de la segunda, también en Madrid, el viernes 16 de enero en el enfrentamiento europeo de vuelta. La ida, en el Palau Blaugrana (92-101), fue el penúltimo partido de Joan Peñarroya, cesado tres días después con la indigerible derrota en la cancha del Girona (96-78).

El Barça se recompuso el viernes frente al Casademont Zaragoza (100-80) tres días después de sucumbir con el Mónaco en el Palau. El equipo de Xavi Pascual ha escalado hasta el cuarto lugar de la tabla con las seis victorias seguidas, siete si se añade la de Óscar Orellana. De sufrir por la clasificación para entrar en la Copa del Rey ha pasado a pelear por mantenerse entre los cuatro primeros –su lugar actual–, para ser cabeza de serie en el torneo.