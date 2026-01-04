| Primera RFEF
El Ourense CF remonta ante el peligroso Avilés
Omar y Amín compensaron tras el descanso el tanto inicial que había anotado Cueto
REDACCIÓN
El Ourense CF ha iniciado 2026 con una victoria muy trabajada en un partido que se alargó hasta el minuto 113. Dani Llácer pudo aprovechar que ha podido trabajar con más tranquilidad con sus hombres de cara a un segundo tramo de la temporada más descargado de tareas que los cinco meses anteriores, cuando desde agosto han tenido que ir distribuyendo esfuerzos entre Copa Federación y del Rey.
Y eso que la tarea no era fácil. Al campo de O Couto llegaba uno de los equipos revelación de la categoría, el Real Avilés. Los asturianos, aunque recién ascendidos, habían sido capaces de sumar 27 puntos y meterse en la pelea por los puestos de promoción de ascenso. Aspiraciones que han sufrido un frenazo en el viaje a tierras gallegas.
Y eso que los visitantes se adelantaron en el minuto 42 gracias a un gol de Cueto. La reacción de los locales tras el descanso se sustanció en los goles de Omar en el 68 y Amín en el 74. La victoria permite al Ourense instalarse en la zona media y escapar algo de los puestos peligrosos.
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Caballero desvela la fecha del apagado de las luces de Navidad de Vigo
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- Las obras que estrenará Vigo en 2026
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal