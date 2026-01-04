Laprovittola y Punter acaban con la racha del Madrid en los clásicos

El Barça de Xavi Pascual derrotó este domingo 100-105 al Real Madrid en la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, rompiendo una racha de nueve derrotas consecutivas en el Clásico, gracias a la puntería exterior (14/25 en triples) y al acierto anotador de Punter y Laprovittola, ambos con 19 puntos, en una de las mejores entradas de la temporada en el Movistar Arena.

El encuentro comenzó con un ritmo altísimo y fluido, en una oda ofensiva de ambos conjuntos. El Barça, que contó con la baja a última hora de Darío Brizuela por un cuadro gripal, dibujó situaciones para Punter a la salida de bloqueos indirectos y el estadounidense respondió con once puntos en los diez primeros minutos, secundado por un Satoransky acertado desde el 6,75 (2/2).

Por su parte, los locales confiaron en la inspiración de un motivado Hezonja y la presencia atrás de Tavares, que abortó todos los intentos de Willy Hernangómez cerca de la canasta.

Los de Pascual, con 6/8 desde más allá del arco y con un Punter imparable, administraron bien su ventaja en un interminable intercambio de canastas hasta el final del cuarto, con Fall aprovechando a la perfección su diferencia de altura con Garuba para dominar la pintura, 24-28 (min.10).

El segundo periodo comenzó con un Barça guiado por la dirección de Laprovittola y por un Joel Parra que cargó a la perfección el rebote ofensivo, ante un Madrid que dio situaciones de aclarado para Trey Lyles, que, acompañado por Garuba, sujetó bien las acometidas de Toko Shengelia.

Las penetraciones de Feliz y Maledon contrarrestaron la inspiración de Satoransky, ocho puntos en la primera mitad, que otorgó una ventaja de seis puntos para los azulgrana en el ecuador del segundo cuarto (34-40, min.15).

El extraordinario trabajo y brega de Parra bajo ambos aros aumentó la diferencia y provocó la primera brecha considerable del Barça en el luminoso, con diez de ventaja, 36-46 (min.18), que finalmente bajó hasta los cuatro al descanso (44-48).

El paso por vestuarios volvió a mostrar grandes momentos de juego de un Madrid con el orgullo herido y, liderados por Llull y Hezonja, recuperaron el mando en el marcador después de un triple de Abalde (57-55, min.23). El acierto exterior azulgrana volvió a ser clave para mantener a los de Xavi Pascual en el encuentro, que no se amilanaron y respondieron por medio de Punter, Satoransky y Cale.

Fall, que estaba jugando de tú a tú a Tavares en la zona, cortocircuitó con dos acciones negativas, falta técnica incluida, y propició que el Madrid, errático desde el tiro libre (6/10 en el tercer tiempo), encontrara nuevamente espacios para atacar la pintura. Sí acertaron Shengelia y Laprovittola desde la personal, que volvieron a dar ventaja a los suyos a falta de los diez últimos minutos, 75-77 (min.30).

El último cuarto mostró a los dos equipos nerviosos, con varias pérdidas de balón, con un Madrid algo precipitado y en bonus a los tres primeros minutos. Laprovittola, rebosante de confianza, aplacó a un vehemente Lyles, que forzó varias acciones siendo incapaz de dejar su impronta ofensiva como en otros partidos, para mantener a raya a los blancos (82-86, min.34).

El argentino, sin Punter en cancha, pero ayudado por Satoransky, estuvo más liberado en tareas de dirección y castigó la defensa de Abalde cada vez que encontraba un hueco para penetrar por su derecha. Un triple de Satoransky dejó a los de Scariolo contra las cuerdas a falta de cuatro minutos para el final, 89-96 (min.36).

Seis puntos consecutivos de Hezonja hicieron creer a los blancos en la remontada, pero un triple a tablero de Parra volvió a poner tierra de por medio a falta de dos minutos, 95-101. Sin tiempo para más, el Barça consiguió romper el maleficio que pesaba sobre él desde abril de 2024 y consiguió una nueva victoria en un Clásico, la primera tras el regreso de Pascual, que continúa invicto en la competición doméstica desde su llegada al club hace dos meses.

De esta forma, los de Scariolo dejan por el momento de ser líderes en solitario, a la espera de lo que haga esta tarde el Valencia Basket, pero suman su primera derrota en el Movistar Arena esta temporada en acb. El siguiente duelo entre ambos conjuntos se producirá en el mismo escenario, esta vez en la Euroliga, el próximo 16 de enero.