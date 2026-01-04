Edgar Canet hace historia

Edgar Canet (2005, La Garriga) se ha empeñado en llevarle la contraria a su mentor Nani Roma, que días atrás, antes de poner rumbo a Arabia, decía que no había que ponerle presión al chaval. «Solo tiene 20 años y es su segundo Dakar, el primero en la máxima categoría, así que hay que protegerle», sugirió el piloto de Ford. Pero ayer, a las primeras de cambio, Canet firmó un impresionante debut en el prólogo, que ganó a lomos de la KTM de fábrica, por delante de su compañero y vigente campeón, Daniel Sanders.

El catalán, que hace un año, en su primer Dakar, ya deslumbró llevándose el Touareg en Rally2, es el piloto de motos más joven en ganar una etapa en la historia del Dakar, con 20 años, 9 meses y 18 días. Un talento que recuerda al pentacampeón Marc Coma. Y no puede evitar salir al ataque. «No hay mejor forma de arrancar un Dakar, estoy supercontento», decía ayer tras cruzar la meta de Yanbu como vencedor, un breve aperitivo de 22 km a orillas del Mar Rojo, por tres segundos de ventaja sobre Sanders.

«Seguí al 100% el roadbook. Puedo frenar antes de los peligros, no tomar riesgos y me siento superrápido. Soy el chico más feliz del vivac, pero esto sale después de mucho trabajo en un año muy sacrificado», valoró.

A diferencia de los coches, en motos los tiempos del prólogo sí contaban para la general, por lo que Edgar Canet arrancó como primer líder del Dakar 2026. Además, el de La Garriga se convirtió en el 14º piloto español en ganar una etapa en motos, uniéndose a una lista de ilustres nombres como Joan Barreda (29), Jordi Arcarons (27), Marc Coma (24), Nani Roma (13), Isidre Esteve (8), Carlos Mas (6), Óscar Gallardo (4), Juan Pedrero (2), Carlos Sotelo (2), Josep Lluís Steuri (2), Tosha Schareina (2), Jordi Viladoms (2) y Lorenzo Santolino (1).

En coches, Mattias Ekström y su copiloto Emil Bergkvist marcaron el mejor tiempo en el prólogo, liderando un doblete para Ford con Mitch Guthrie en segunda posición, por delante de Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel, terceros con el MINI de X-Raid. Las diferencias en coches servían solo para ordenar la salida de la primera etapa, pero no para la general, que se establecerá al final de la jornada de hoy. Pero de momento, Carlos Sainz y Lucas Cruz no empezaron mal situados, en octava posición con su Raptor, cediendo 15 segundos respecto Ekstrom. «Estamos satisfechos con las sensaciones, pero esto es solo un calentamiento», comentaba Sainz.