El mejor (no) disparo de Iago Aspas

El mejor disparo ayer de Iago Aspas fue el que nunca llegó a realizar igual que el mejor golpe de Ali en su legendaria pelea con Foreman en Kinsasa fue el que retuvo. Foreman caía ya noqueado y el Valencia se había quedado sin portero. Era Pepelu el que se había enfundado los guantes por la lesión de Agirrezabala. Aspas miró a sus compañeros y mandó parar con sus manos. Ordenó, en resumen, respetar al rival herido.

Agirrezabala había sufrido un percance muscular en la acción anterior al tanto de Hugo Álvarez, aunque no se había percibido. En vez de intentar interceptar el disparo del ourensano, se cayó al suelo. También Radu, tras el golpe en la cabeza, parecía estar dolorido en la meta contraria. Los dos entrenadores hablaron entre ellos e incluso consultaron al árbitro, que les indicó que no podía anticipar el final del partido. «Es un espectáculo hablar con él de reglamento», indicó Claudio sobre De Burgos. «Es justo agradecerlo y decirlo públicamente».

El Valencia había agotado sus cambios aunque se le hubiera añadido uno si el Celta hubiera sustituido a Radu siguiendo el protocolo de conmociones. No sucedió y aunque el Valencia todavía intentó un último ataque, el Celta se mantuvo en su postura de dejar que los últimos minutos transcurrieran con una posesión anodina.

Agirrezabala le pone sus guantes a Pepelu. / Alba Villar

«Hablé con Corberán para intentar parar el partido. Me refiero a que no pasase nada. La comunicación llega como llega a 22 jugadores en el terreno de juego. Ellos intentaron atacar en una acción y a partir de ahí es lo normal, lo justo y lo que toca», explicó Cladio. «Es lo que me gustaría que me hubiesen hecho si yo hubiese sido el entrenador del Valencia; lo más deportivo que podíamos haber hecho en ese momento».