El Sárdoma retira a su cadete A y las jugadoras quedan libres

La directiva del Sárdoma ha decidido retirar a su equipo cadete femenino A de la Liga Gallega, en cuyo grupo 4 militaba. La escuadra, en realidad, se había quedado sin plantilla desde noviembre, cuando todas sus integrantes renunciaron a jugar a raíz de la destitución de su entrenador. El Comité de Competición y Disciplina había abierto expediente. Las futbolistas se arriesgaban a dos años de inhabilitación si eran declaradas en rebeldía. Al final, se ha optado por la solución menos lesiva para las menores, que quedan libres para fichar por quien deseen.

La crisis se desató por las discrepancias entre la dirección del Sárdoma, que preside Begoña Aldao, y el entrenador de ese cadete A respecto a su gestión. Entre otras razones, el técnico respaldaba que sus jugadoras se negasen a ir con el Sénior B, duplicando convocatorias algún fin de semana. Tampoco aceptaba la política del club de no convocar a jugadoras que se perdiesen entrenamientos durante la semana aunque alegasen razones de estudios, según la versión de las familias.

Aldao, en cualquier caso, entendió que las disparidades aconsejaban un cambio de técnico. La plantilla y sus familias no aceptaron la decisión. Ambas partes narran diálogos desagradables durante las reuniones que se mantuvieron el 18 de noviembre. Familiares de jugadoras de otras categorías respaldaron a la directiva.

La situación se trasladó a la competición. El Sárdoma había convocado el día anterior, en varios casos por correo, a las jugadoras. Ninguna se presentó al partido en casa del Rosalía del 22 de noviembre, correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Gallega Cadete, cuyo grupo 4 colideraba con As Celtas. El árbitro suspendió el encuentro por incomparecencia.

Intentos de conciliación

El Sárdoma presentó alegaciones el día 23 con su relato sobre las desavenencias, con mensajes de WhatsApp, redes y noticias. El club pidió en un primer momento que a las jugadoras, por «falta de disciplina deportiva», les fuesen aplicadas «las sanciones que pudieran corresponder». Competición, que señaló que «indiciariamente» los hechos podrían suponer una «infracción de carácter muy grave», de hasta dos años de inhabilitación de licencia, abrió un plazo para que sus representantes legales aportasen alegaciones. Suspendió además los siguientes partidos del Sárdoma. Las familias enviaron burofaxes al Sárdoma y a la Federación Gallega, solicitando la desvinculación inmediata de sus hijas.

Fernando Iglesias, vicepresidente federativo vigués, ha intermediado desde entonces. Y aunque se intentó una cierta conciliación que permitiese acabar la temporada, la directiva del Sárdoma presentó el 27 de diciembre un escrito explicando que se retira de la liga por el «bien de las menores». Competición acepta la retirada que, al tratarse de una división sin ascensos ni descensos, no conlleva sanción al club. Al estar aún en la primera vuelta, los resultados obtenidos quedan anulados y las jugadoras quedan libres para fichar por otras entidades.