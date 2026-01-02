Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rías Baixas ficha a Guillem González

El Vigo-Rías Baixas abre el 2026 tal y como cerró el 2025. La estructura presidida por José Luis Chamorro sigue oficializando la llegada de jóvenes talentos a su proyecto. La novena incorporación es la de Guillem González, un ciclista catalán que se estrena como sub-23. Los otros tres refuerzos que ascienden desde el campo juvenil son Pablo Polo, Trayden Jarrett y Mario Suárez. A ellos hay que sumar las altas de Adrià Garmendia, Tadeo Rodríguez, Pau Domènech, Gabriel Rodas y Deetray Jarret.

