| Segunda RFEF
El Pontevedra renueva a Yelko Pino hasta 2029
REDACCIÓN
Pontevedra
El Pontevedra y Yelko Pino han alcanzado un acuerdo para la renovación del centrocampista por tres temporadas, hasta junio de 2029. El vigués, criado en la cantera del Celta, es ya una figura imprescindible en la historia reciente del club granate, cuya camiseta ha defendido en 153 partidos oficiales.
