Fútbol | Premier League
Maresca y el Chelsea separan sus caminos
S.R.V.
Lugar
El Chelsea y Enzo Maresca han acordado rescindir con efecto inmediato el contrato que les unía hasta 2029. Una decisión que, en realidad, ha sido tomada por el técnico italiano, enfrentado desde hace semanas con una parte de la directiva. El anuncio llega dos días después de que el Chelsea empatara contra el Bournemouth, en medio de una racha negativa que mantiene al club londinense a 15 puntos del líder de la Primer League, el Arsenal.
