O Vao, un campo de sueños

El Coruxo vivió un gran final de 2025, con una secuencia de cinco victorias y dos empates que ha permitido al equipo escapar de la zona peligrosa e incluso meterse en la pelea por el play off de ascenso. Los jugadores que dirige Javi Fernández Pereira quieren mantener ese impulso en el reinicio de año este domingo (17:00), ante el Burgos Promesas, en una cita festiva muy especial.

O Vao vivirá una jornada extraordinaria en una iniciativa organizada por el proyecto «Fútbol con raíces» que unirá fútbol, tradición, afición, cantera e ilusión en una cita marcada en verde para el coruxismo. El momento más especial de la tarde llegará cuando los Reyes Magos visiten en el campo a la cantera del club y a sus aficionados. Los Reyes Magos saludarán a los más pequeños en el descanso y repartirán caramelos, convirtiendo el encuentro en una experiencia inolvidable.

La jornada contará también con una chocolatada gratuita, pensada como punto de encuentro y convivencia. Esta iniciativa no solo estará dirigida a los jugadores y jugadoras de la cantera, sino que se extenderá a todos los aficionados que acudan al partido. La chocolatada será ofrecida por el Coruxo a través del proyecto «Fútbol con Raíces», que repartirá aproximadamente 400 vasos de chocolate a toda su afición. Esta acción está impulsada por el acuerdo firmado el pasado mes de noviembre entre el Coruxo FC y Javier Dorado, director de la firma Legados y coordinador del proyecto.

Como colofón a una tarde cargada de simbolismo, tras el pitido final se realizará una gran foto de familia de la plantilla del primer equipo, la cantera y los Reyes Magos, reflejando la unión entre todas las generaciones que forman parte del club.