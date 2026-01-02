Vela | WASZP
Astiazaran revalida su título en la Copa de España
REDACCIÓN
El regatista Pablo Astiazaran se ha proclamado campeón de la Copa de España de WASZP por tercer año consecutivo tras imponerse en Barcelona. De manera simultánea, Astiazaran logró también la victoria absoluta en la Final Eurocup de WASZP Barcelona.
La jornada final estuvo marcada por condiciones meteorológicas especialmente difíciles, con viento inestable y gran complejidad táctica en el campo de regatas, lo que otorgó aún mayor valor al triunfo conseguido. El podio lo completaron el italiano Federico Bergamasco y el francés Hippolyte Gruet en una flota de alto nivel internacional.
Con este resultado, Pablo Astiazaran consolida su posición como uno de los referentes del WASZP en Europa y centra ahora su preparación en el próximo Campeonato del Mundo, que se celebrará el próximo mes de marzo en Florida, una de las citas más importantes del calendario internacional de la clase.
- Davila 31/12/2025