Arranca un Dakar duro y sostenible

Los amantes del motor pasan las fiestas navideñas con un ojo siempre puesto en la que es la primera cita del año y la más importante para el universo del rally raid. El Dakar 2026 abre una nueva temporada con la emoción a flor de piel. Desde este sábado y hasta el 17 de enero, los mejores pilotos offroad se dan cita en Arabia Saudí para dominar el que es considerado como el rally más duro del mundo. Este año, además, la prueba sigue avanzando en su compromiso con la sostenibilidad con combustibles renovables y una categoría sin emisiones.

Con salida y llegada en Yanbu, una ciudad portuaria a orillas del Mar Rojo, el Dakar consta de 13 etapas y un prólogo que alcanzarán los estándares más elevados de la época saudí del Dakar, ya que el récord de kilómetros a recorrer en especial prácticamente será el mismo: casi 5.000 kilómetros. Y es que, a pesar de que este año no discurrirá por el temido ‘Empty Quarter’, añade etapas que combinan dunas, pistas de tierra y zonas rocosas, además de dos etapas maratón sin asistencia en pleno desierto, buscando un desafío más equilibrado pero igual de exigente. Según el propio David Castera, director de la prueba, será un «Dakar para los duros».

2030 fue el horizonte fijado por la organización para lograr un objetivo muy claro y ambicioso: conseguir ser una prueba con cero emisiones netas. Para ello, el Dakar lleva años transformándose en una competición que acoja vehículos propulsados por energías de bajas emisiones, incluyendo electricidad e hidrógeno, utilizando combustibles sintéticos y renovables, y desarrollando alternativas sostenibles. En este contexto, la edición de 2026 cuenta ya entre sus filas con proyectos vanguardistas de varios equipos principales que utilizarán combustibles renovables, que permiten reducir las emisiones netas de CO2 sin renunciar a la autonomía ni al rendimiento que exige una prueba de dos semanas.

Toyota es una de las marcas que ha apostado por esta alternativa en su alianza con Repsol. Repsol Technology Lab ha diseñado y suministrado cerca de 30.000 litros de gasolina con un 70% de materias primas de origen renovable que alimentarán los Toyota del equipo oficial y el Repsol Toyota Rally Team de Isidre Esteve. En la categoría Future Mission 1.000, reservada para prototipos con energías 100% renovables, competirán este año vehículos de todo tipo con motorizaciones eléctricas, híbridas de hidrógeno y otros desarrollos experimentales. Completan unos 100 km diarios y serán concretamente siete motocicletas eléctricas y un camión híbrido.

Este año, entre los representantes españoles que este año serán cerca de 80 entre pilotos y copilotos, cabe destacar que Isidre Esteve estrena montura –Toyota Hilux T1+ Evo– y Laia Sanz irá por primera vez con un T1+, a los mandos de su Ebro s800 XRR. Carlos Sainz buscará la quinta victoria con la quinta marca y peleará por el tuareg en un Ford Raptor T1+ acompañado por Lucas Cruz, mientras que Nani Roma hará lo propio en otro Raptor. Cristina Gutiérrez pilotará el Dacia Sandrider junto a su copiloto Pablo Moreno y en motos, tanto Tosha Schareina como Edgar Canet buscarán el golpe de efecto que les permita liderar esta prueba. España será el segundo con mayor representación, por detrás de Francia, pero con sólo un gallego, el carballés Francisco Gómez Pallas, en una moto eléctrica.