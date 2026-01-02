Alonso se juega el cargo sin Mbappé

Kylian Mbappé sufre problemas en su rodilla izquierda. El delantero arrastraba molestias en las últimas semanas y tras someterse a una resonancia magnética deberá permanecer tres semanas de baja. La lesión llega en el peor momento posible para el Real Madrid y para Xabi Alonso, ya que le hará perderse la Supercopa de España si no consigue recortar significativamente los plazos. El título en Arabia Saudita es la gran prueba de fuego para el tolosarra, que se jugará su cargo ante el Atlético y contra el ganador del Barcelona-Athletic Club si pasan.

La lesión también llega en el peor momento en cuanto a bajas del equipo. El Madrid hizo oficial hace escasos días la salida de Endrick al Olympique de Lyon y Brahim Díaz está con Marruecos en la Copa África. Xabi Alonso se queda con Vinicius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono en ataque.