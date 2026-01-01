El año más convulso de Ilia Topuria

Ilia Topuria (Halle, 1996) es considerado ya como uno de los mejores peleadores de la historia de UFC y el único bicampeón español de la compañía. Sus dos apabullantes victorias por KO contra leyendas del peso pluma como Alexander Volkanovski y Max Holloway le otorgaron el título de campeón mundial del peso pluma y este año, en su búsqueda de nuevos retos, dejó claro que pretende tener también un fructífero reinado en el peso ligero tras su espectacular nocaut en el primer asalto contra Charles Oliveira que le valió el cinturón y confirmó que el hispanogeorgiano (nacido en Alemania pero nacionalizado español) tiene todavía muchas cosas que decir en este deporte. Sin embargo, las polémicas a las que se ha tenido que enfrentar en estos últimos meses en relación con su vida personal y la dura separación de la madre de su hija, le han obligado a poner en pausa su carrera para recuperarse del golpe más duro de su vida.

'El Matador' llegó a la UFC arrasando con todo y en 2024 inició un imparable ascenso hasta lo más alto de la compañía. Deportivamente, tras dar el gran salto a las 'main cards' la temporada anterior y derribar a dos grandes nombres de las artes marciales mixtas de todos los tiempos, en este 2025, Topuria ha asentado su presencia y caché como luchador. Es ya una 'superestrella' a la altura de los más grandes y ha sido incluso comparado por el propio CEO de la UFC, Dana White, con el legendario Muhammad Ali. Todos los peleadores le tienen en la mente como el hombre a batir en cualquier categoría, y las provocaciones no dejan de sucederse una tras otra.

De 'Matador' a 'Leyenda'

A pesar del intento fallido de cambiar su apodo de luchador de 'El Matador' a 'La Leyenda', Topuria tiene claro que lo es. Retó a Islam Makhachev antes de que este diera el salto a la categoría de peso Wélter, y tras verse obligado a enfrentarse a Oliveira en su lugar, lo noqueó en su debut en el peso ligero y consiguió sin más preámbulos coronarse el rey de la categoría y permanecer invicto con un 17-0 que se mantiene a día de hoy.

Tras el combate, el luchador planificó su regreso al octógono en el primer trimestre de 2026 presumiblemente para enfrentarse a Paddy Pimblet o Justin Gaethje, pero la convulsa situación sentimental a la que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas le han obligado a aplazar su regreso a la lona para el segundo trimestre del año. Con esa decisión, el hispanogeorgiano aumentó la incertidumbre de si defenderá el cinturón contra los aspirantes del peso ligero o si por contra buscará directamente la triple corona ante Makhachev en el peso wélter.

Tras haber sido padre de una niña junto a su mujer Giorgina Uzcategui, la pareja decidió poner fin a su relación. Tras mantenerse al margen de todos los dardos recibidos a través de redes sociales, a principios de diciembre, el luchador decidió emitir un comunicado negando las acusaciones de malos tratos vertidas por su exmujer y asegurando que había mantenido el silencio hasta ahora por el bien de sus hijos. Si la demanda de Giorgina prolifera, serán los tribunales quienes determinen cómo deberá zanjarse este asunto que tiene en guardia al boxeador.

Hombre de negocios

A pesar de sus altibajos emocionales recientes, dentro y fuera del octógono su personalidad le ha convertido en uno de los personajes de moda de este año. Su amistad con Omar Montes, Sergio Ramos o Alberto Contador y una de sobras asentada carrera empresarial tanto en las artes marciales (es uno de los accionistas principales de WOW y tiene una agencia de representación de deportistas) como en todo aquello en lo que pone su nombre (ha invertido en una compañía de telecomunicaciones, en moda y bebidas energéticas) le respaldan.

Se estima que su patrimonio rondaría los 7 millones de euros actualmente. Y en ese sentido, Topuria ha afirmado en varias ocasiones que tiene un fuerte compromiso con las MMA en España y entre sus planes próximos está la construcción de un centro de alto rendimiento para peleadores en Madrid (que hasta ahora tenía en su casa), al estilo del Performance Institute de la UFC para que ningún peleador se vea obligado a salir al extranjero para poder pelear como tuvo que hacer él.