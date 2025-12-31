Las selecciones gallegas afrontan el CESA cargadas de ilusión

Cataluña acogerá, por tercer año consecutivo, el CESA de balonmano, que se celebra del 3 al 8 de enero y en el estarán presentes las selecciones gallegas infantil, cadete y juvenil, masculinas y femeninas. El pasado año y en este mismo escenario, Galicia sumó tres medallas (plata para el equipo cadete masculino y bronce para los dos conjuntos infantiles), mientras que las selecciones cadete femenina y juvenil masculina no lograron el ascenso al Campeonato, por lo que en esta edición partirán desde la Copa de España con el objetivo de ascender y poder luchar por todo. Durante meses, las selecciones gallegas se han estado preparando para disputar el evento que reúne al balonmano base español y que todos los años se convierte en un gran espectáculo. Silleda vivió el pasado domingo la presentación de los equipos que representarán en Galicia en esa semana apasionante.

INFANTIL FEMENINA.

Galicia forma parte del grupo B del Campeonato de España junto a Cataluña, Canarias y Asturias. El combinado logró la medalla de bronce en el CESA 2025 y comenzará, con la máxima ilusión y con Víctor Garrido al frente, la competición el día 3 ante Asturias a las 09:30 horas.

INFANTIL MASCULINA

. La selección dirigida por Adrián Menduiña, también laureada con bronce el pasado año, tendrá como rivales a Cataluña, Castilla la Mancha y Asturias en el grupo B del Campeonato. Debuta ante Asturias (15:45 horas).

CADETE FEMENINA.

El conjunto gallego, con José Luis Pedreira, Budi, como seleccionador, parte desde la Copa de España (Grupo B), por lo que el principal objetivo es lograr el ascenso. Para ello, deberán ser mejores que Asturias y Baleares y después superar el cruce. El sábado 3 juegan contra Baleares (11:15 horas).

CADETE MASCULINA.

En el grupo A ha quedado incluida la selección gallega dirigida por Carla Abad. El conjunto gallego jugará contra Andalucía, Aragón y Asturias. Comienza el CESA ante Aragón, a partir de las 17:30 horas.

JUVENIL FEMENINA

. Ismael Martínez está al frente del combinado gallego juvenil femenino, que disputará el grupo B del Campeonato de España, frente a Euskadi, Navarra y Canarias. Debutarán ante Euskadi, a partir de las 13:00 horas.

JUVENIL MASCULINA

. Galicia, con Luis Montes como seleccionador, tiene el objetivo de ascender al Campeonato, ya que partirá del grupo B de Copa, donde se enfrentará a La Rioja, Asturias y Cantabria. Los gallegos se estrenan el día de apertura del torneo ante Asturias (19:15 horas) con la idea de arrancar de la mejor manera.