En Brasil
Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón
El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos
Toni Munar
Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.
Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.
Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar