La petición de entradas para el Mundial desborda

Continúa la FIFA congratulándose y frotándose las manos ante la celebración del próximo Mundial, a celebrar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El máximo organismo futbolístico internacional anunció que ya se han batido récords de solicitudes de entradas, con más de 150 millones de peticiones hechas por aficionados de más de 200 países.

Explica la FIFA que las peticiones para presenciar los partidos del próximo Mundial, que comenzó el pasado 11 de diciembre, suponen «una demanda 30 veces superior a la cifra de entradas disponibles». «Dicha demanda es también 3,4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930», abunda el ente organizador. En la próxima edición del Mundial se disputarán 104 partidos en los que participarán 48 selecciones, repartidos los encuentros en las 16 ciudades anfitrionas.

«No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol», declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA y gran aliado en la cita de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plazo

En cuanto al proceso de petición de entradas, permanecerá abierto hasta el próximo martes 13 de enero a las 17.00 horas (horario peninsular), y se está llevando a cabo a través de la web oficial de la FIFA (FIFA.com/tickets). Una vez cerrado el plazo, se celebrará un primer sorteo. Los no agraciados, en cualquier caso, tendrán oportunidad de optar a más entradas a medida que la FIFA vaya poniendo más paquetes a la venta a medida que se acerque el inicio del Mundial.

La FIFA, además, mantiene que los seguidores de las selecciones clasificadas para el Mundial, entre ellas la selección española, tendrán «acceso a una categoría de entradas especial que les permitirá seguir a sus equipos de un modo más asequible». Según los organizadores, dichas localidades se pondrán a la venta a un precio de 60 dólares (alrededor de 51 euros) para «los 104 partidos, incluida la final».

Ante la presión social, la FIFA ha cedido parcialmente, garantizando que un porcentaje de las entradas (aproximadamente el 10% de la asignación por país) se venda a esos precios. Lo cierto es que esta pequeña ayuda podrá servir para aquellos fanáticos que quieren seguir a su selección en todo el camino de la Copa, pero habrá varios aficionados que buscan partidos más específicos y que viendo los precios, lo pensarán dos veces antes de comprar un boleto e iniciar una costosa aventura. Pero esas serán las menos porque si por algo va a destacar este Mundial es por el alto corte de casi todas las entradas que en las eliminatorias sobre todo van a alcanzar precios completamente deshorbitados.