Jokic evita el desastre

Los Denver Nuggets resolvieron ayer la gran duda con la que se acostaron los aficionados el lunes por la noche. Nikola Jokic, uno de los jugadores franquicia, determinante en el destino de las últimas temporadas, solo estará un mes de baja debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda.

El diagnostico médico supone un auténtico alivio para el equipo, que se temía lo peor después de que Jokic, tres veces ‘MVP’ de la NBA, tuviese que abandonar el partido del lunes contra los Heat en Miami entre evidentes signos de dolor y echándose la mano a la rodilla.

La lesión tuvo lugar segundos antes del descanso, cuando, en una acción defensiva, su compañero Spencer Jones pisó el pie izquierdo del serbio y provocó que se le doblara la rodilla.

Gestos de dolor

Jokic se fue al suelo de inmediato con evidentes gestos de dolor, para abandonar poco después la pista por sí mismo, aunque cojeando, en dirección a los vestuarios. La posibilidad de que se haya roto el ligamento cruzado (lo que le hubiese dejado sin lo que queda de temporada) estaba en la mente de todo el mundo.

Fueron los medios serbios, en conexión con el entorno del jugador, los primeros en alejar el miedo de una lesión grave. Y el equipo de Denver confirmó que la baja solo durará un mes y que a finales de enero ya estará de nuevo jugando. Por lo visto, la torsión se quedó a nada de que se produjese la fatal lesión.

Sin Jokic en cancha, los Heat ganaron el partido de este lunes 147-123. Antes de su salida, el serbio llevaba 21 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

El serbio promedia esta temporada 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias por partido, con 16 triples-dobles, y es hasta ahora el gran favorito para coronarse por cuarta vez como ‘MVP’.

Los Nuggets (22-10) son terceros en el Oeste y uno de los claros candidatos al título, de hecho a juicio de los analistas son los únicos que pueden impedir que Oklahoma repita título vista la trayectoria de los equipos. Una lesión más grave del serbio habría arruinado por completo sus aspiraciones porque Jokic condiciona equipos y ligas. Solo hay que escuchar lo que dijo su entrenador, David Adelman, sobre lo que significaba la ausencia de su jugador franquicia, el hombre sobre el que gira Denver. «Esta noche voy a divagar, y divagaré sobre lo que tenemos que hacer de ahora en adelante si está fuera por un tiempo o por mucho tiempo», declaró el técnico. A estas horas Adelman habrá podido respirar tranquilo tras comprobar que Jokic volverá pronto a las pistas, mucho antes de lo que se imaginaba el hombre al acabar el partido cuando la noche se le hizo mucho más oscura.