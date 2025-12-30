La Premier, en manos españolas

El Aston Villa visita esta noche Londres (21:15 horas) para enfrentarse al Arsenal en uno de esos partidos condenados a marcar tendencia en la pelea por el título en Inglaterra. Los de Arteta son líderes desde el comienzo de temporada y no sufren caídas en su rendimiento pero el Aston Villa llega al Emirates después de encadenar once victorias consecutivas (ocho en Liga y tres en el resto de torneos) y se ha colocado a solo tres puntos del primer puesto. Vienen de ganar al Chelsea tras una gran remontada a domicilio y hoy alcanzarán al Arsenal en el liderato si son capaces de ganar. Todo un logro para el cuadro de Birmingham (un notable equipo) y para la figura de Unai Emery que está desarrollando un trabajo extraordinario al frente de los «villanos». Esta semana han caído varios récords históricos (hay que remontarse a 1910, hace 115 años, para encontrar una mejor dinámica de triunfos ligueros seguidos del Aston Villa) y el vasco aspira aún a más. No perder esta noche sería un resultado colosal para é aunque en los últimos días se ha preocupado por decir que no aspiran al título.

Pero la situación sirve también para poner en valor el trabajo y el prestigio bien merecido que se han ganado los técnicos españoles. Esta temporada la pelea por el título de Liga más preciado de Europa (la Premier) está exclusivamente en manos españolas porque al margen del Arsenal de Arteta o el Aston Villa de Unai Emery, entre ambos se encuentra el Manchester City de Guardiola que está a dos puntos de los londinenses y uno por encima del conjunto de Birmingham. Pep estará atento al duelo de esta noche en Londres donde todo lo que no sea un triunfo del Arsenal será bien recibido en su vestuario.