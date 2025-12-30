El Move it Vigo crea la categoría profesional para su próxima edición

Move it Vigo, competición de Danza Urbana, que en 2026 alcanza su quinta edición, celebrará este primer lustro con la incorporación de dos grandes novedades: la Categoría Profesional by Xunta de Galicia y la Categoría Megacrew Kids.

El respaldo de la Xunta motiva a Raquel Rodríguez, organizadora del evento, a reforzar el éxito de la competición con la entrada en escena de la categoría profesional, nominativa de la propia Xunta con 1.800€ de premios en metálico para los tres peldaños del podio: 1.000€ en el puesto oro; 500€, en el plata; y 300€, al bronce. Está dirigida a bailarines y bailarinas profesionales, así como a profesores y profesoras de Danza Urbana nacidos antes de 2007, año incluido.

Otra de las grandes novedades de Move it Vigo en 2026 es la puesta en valor de los Megacrew Kids, categoría que pretende potenciar la danza urbana entre los más pequeños, niños y niñas nacidos entre los años 2011 y 2018, ambos inclusive. Esta categoría permite ver sobre el escenario a grandes grupos de baile, y en el que la coreografía tiene que ejecutarse de manera perfecta y coordinada, mostrando un gran espectáculo visual.