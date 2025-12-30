danza urbana
El Move it Vigo crea la categoría profesional para su próxima edición
REDACCIÓN
Move it Vigo, competición de Danza Urbana, que en 2026 alcanza su quinta edición, celebrará este primer lustro con la incorporación de dos grandes novedades: la Categoría Profesional by Xunta de Galicia y la Categoría Megacrew Kids.
El respaldo de la Xunta motiva a Raquel Rodríguez, organizadora del evento, a reforzar el éxito de la competición con la entrada en escena de la categoría profesional, nominativa de la propia Xunta con 1.800€ de premios en metálico para los tres peldaños del podio: 1.000€ en el puesto oro; 500€, en el plata; y 300€, al bronce. Está dirigida a bailarines y bailarinas profesionales, así como a profesores y profesoras de Danza Urbana nacidos antes de 2007, año incluido.
Otra de las grandes novedades de Move it Vigo en 2026 es la puesta en valor de los Megacrew Kids, categoría que pretende potenciar la danza urbana entre los más pequeños, niños y niñas nacidos entre los años 2011 y 2018, ambos inclusive. Esta categoría permite ver sobre el escenario a grandes grupos de baile, y en el que la coreografía tiene que ejecutarse de manera perfecta y coordinada, mostrando un gran espectáculo visual.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- Nueva Zelanda busca a un marinero gallego desaparecido a bordo del «Viking Bay»
- La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- Miles de moteros invaden Vigo por la Papanoelada: «Aquí tiene una fama y una reputación especial»
- Un nuevo faro para iluminar el urbanismo
- El 80% de los hogares que lograron una hipoteca en Galicia ganan más de 2.000 euros al mes