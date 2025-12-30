Miguel Rodríguez y Lorena Patiño imponen su ley en el circuito de Maceda

El circuito de Maceda coronó este fin de semana a Miguel Rodríguez y a Lorena Patiño como los nuevos campeones gallegos de ciclocross confirmando la condición de favoritos que ambos tenían antes del banderazo de salida.

Sin el barro de otras ocasiones, la carrera se disputó bajo un agradable sol que elevó la temperatura de una fría mañana e hizo que las diferencias no fuesen tan amplias.

El campeón de España sub-23 de la temporada pasada, Miguel Rodríguez, partía como claro favorito para alzarse con la victoria general en su primer Campeonato Gallego como élite. El de Ponteareas sumó un nuevo título a su palmarés al vencer por 38 segundos a Néstor Frías (Ribadumia), quien firmó su mejor carrera del año y se impuso en la categoría sub-23. Tercero fue el corredor élite vigués Samuel González (Máis Que Bicis), a 55 segundos del ganador, ligeramente por delante del sub-23 Martín Díaz (XSM). Iván Feijoo (Academia Postal-Maceda) superó a Saúl López en la lucha por el bronce élite entre compañeros. El podio sub-23 lo completó Alejandro García (Mondraker), especialista en Campo a Través Olímpico, séptimo en la línea de meta.

La competición estelar femenina también estuvo dominada por una vigente campeona de España. En su temporada en carretera sub-23, la dos veces reina estatal júnior Lorena Patiño se alzó con la victoria absoluta en el Campeonato Gallego por primera vez. A 49 segundos de la marinense finalizó Irene Trabazo (XSM), quien cuatro años después recuperó el título Élite en el mismo lugar donde lo había conseguido por última vez.

La local Sarela Conde (Academia Postal-Maceda) quedó tercera, a casi 3 minutos de Lorena Patiño, y se alzó con la plata sub-23. El tercer puesto lo ocupó Laura Mira (Farto), cuarta en la general, y la también sub-23 Uxía Soto (Extol-Zambora) terminó quinta. La campeona élite fue escoltada por Tamara Seijas y Marías Jesús Barros, ambas de Supermercados Froiz, sexta y octava, respectivamente. Entre las dos representantes del mismo grupo, la sub-23 Fátima González (Máis Que Bicis) terminó séptima.^

Para el entorno de Vigo también hubo buenos resultados en las categorías inferiores. Uxía Uxía Giráldez (Avanza O Porriño) logró el título en infantiles. Suyo fue el único título. José Manuel Pintos (Ponteareas) ganó la plata en juveniles; Aarón Rodríguez y Mateo Hermida (Ponteareas) fueron segundo y tercero en cadetes; y Jorge Martín Carrera y Vera Rodríguez ganaron el bronce en infantiles.