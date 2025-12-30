Luca de la Torre dice adiós al Celta y firma por Charlotte hasta 2029

El Celta y el Charlotte estadounidense cerraron ayer el traspaso de Luca de la Torre al equipo de Carolina del Norte, con el que el centrocampista de San Diego de 27 años se comprometió hasta 2029 con opción a otra temporada más. No se conoce el coste económico de esta operación de traspaso, pues solo el equipo americano desveló que ha desembolsado 50.000 dólares al San Diego, en el que el jugador estaba cedido por los célticos, como pago por derechos de tanteo que se incluirán en el reparto general de fondos de 2026.

De la Torre llegó al Celta en el verano de 2022 procedente del Heracles Arnelo neerlandés y como apuesta personal de Luis Campos, que entonces ejercía como director deportivo céltico. El club desembolsó 1,8 millones de euros por el centrocampista nacido en San Diego en 1998. Durante todo 2025 estuvo cedido en el equipo de su ciudad al no contar para Claudio Giráldez.

De la Torre se marcha después de disputar 67 partidos con la celeste, con la que anotó 4 goles y dio 9 asistencias. El Celta agradeció «el compromiso demostrado siempre por el jugador» y le deseó «la mayor de las suertes en la nueva etapa deportiva».

El Charlotte destacó el bueno año de De la Torre en San Diego y la experiencia que acumula con la selección de Estados Unidos, con la que suma 32 partidos desde que debutó en 2018, y con la que espera disputar el Mundial de 2026.