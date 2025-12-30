A Gran Bikedada añade aún más picante al recorrido

A Gran Bikedada, prevista para el próximo 9 de febrero, traerá importantes novedades en su afán característico por ofrecer a los participantes nuevos alicientes que hagan la popular prueba más atractiva. La más significativa de la próxima edición será el «tramo aventura», un añadido de unos ocho kilómetros sobre la distancia de gran fondo, que le da dimensión de maratón, no por el kilometraje, que se quedará en torno a los 103 km, sino por la exigencia física.

La prueba, que llega a su duodécima edición, tendrá al Concello de Vigo, como patrocinador principal, a los que a nivel institucional se suman Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra y Concello de Soutomaior, como principales. Y un amplio elenco de entidades privadas, sin las cuales tampoco sería viable este ya tradicional evento. La organización corre a cargo de Social Ciclismo Fan Manager, que cuenta como colaboradores habituales con los clubes ciclistas Vigués, Teis, Spol, Lamprea y O Rosal.

El tramo aventura es una especie de escalera del “infierno”, por la exigencia física de sus cinco peldaños para subir a la cima Moreira (Soutomaior) en Monte Espiño, subiendo por Amoedo y Lamasusán (Pazos de Borbén).

Es, como se decía, un tramo opcional a sumar a la distancia de gran fondo para quienes quieran llevar su experiencia a los umbrales del maratón e incrementar la exigencia física.

Por lo demás, la prueba mantendrá sus tres distancias clásicas de medio fondo, fondo y gran fondo, fiel a su lema: “Un reto a tu medida”, porque cada participante, dependiendo de la edad y de la condición física del momento, podrá marcarse su propio objetivo.

Se mantendrá un tramo de aceleración entre Castiñeira (Redondela) y Lamasusán (Pazos de Borbén), común para participantes de las dos distancias más largas. En este sentido se suavizará la exigencia con respecto a la última edición en la que el tramo de aceleración acababa en la cumbre de Monte Espiño. Será también más cómoda la entrada en Vigo, al evitarse un amplio recorrido por el casco urbano.

Otra novedad -no en A Gran Bikedada, pero sí en su programa- es el Circuito Anda12K, una andaina para la que podrán inscribirse acompañantes de participantes y el público en general para cubrir a pie un bello recorrido de 12 km.

Los más jóvenes podrán disputar en la pista de la Plaza Pública Vialia el primer campeonato de Pump Track ‘Indoor’ o de pista pequeña.

Las inscripciones para todas las actividades están abiertas en la web oficial de A Gran Bikedada.