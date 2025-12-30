La holandesa Vennema llega a Navia

Siete días después de descartar a la americana Jiselle Thomas, el Celta Femxa Zorka ya tiene su sustituta. Se trata de la holandesa Iris Vennema, una joven alero de 21 años y 1.86 de altura y que llega procedente del Joventut de LF Endesa.

Vennema comenzó en septiembre su segunda temporada con el Joventut. Jugó un total de ocho partidos, pero en los dos últimos ya no entró en los planes del técnico Jordi Vizcaíno. Es la segunda jugadora del conjunto verdinegro que esta temporada jugará en Navia, ya que en el verano llegó en calidad de cedida Deva Bermejo. Posiblemente ambas jugadoras hayan hablado en los últimos días para que la holandesa aceptara finalmente la oferta viguesa. La temporada pasada estaban en el Joventut que visitó el pabellón de Navia en Liga.

Una de las cualidades que más se han destacado en los equipos en los que militó Vennema es el de proyección, talento y tiro exterior. Además, hay otro aspecto destacado, y es que no es habitual encontrar aleros con 1.86 de altura, y eso juega también a su favor.

En el aspecto deportivo, jugó dos temporada en el BC Triple Threat, con una media de 12 y 11.6 puntos por partido. Un año después llegó al Den Helder, en donde con 12.4 puntos y 5 rebotes de media logró el título de Liga.

En 2023 llegó a España para jugar en el Azulmarino. En 2024 firmó por el Joventut, en donde este año cumplía su segunda temporada. En los ocho partidos disputados, promedió un 67% de acierto en tiros de dos puntos, y un 60% desde la línea de tiros libres.

Otro aspecto positivo, además del tiro, es su capacidad defensiva. Esta temporada hizo un promedio de siete rebotes por encuentro, lo que sin lugar a dudas es algo destacado para un alero.

Fue internacional Sub’18 y Sub’20 con Países Bajos, dando el salto a la selección absoluta, con la que fue Campeona de Europa B.

La jugadora ya se encuentra en Vigo entrenando con su nuevo equipo, y todo apunta a que el sábado podría disputar sus primeros minutos en el pabellón de Navia.

Vennema llega con tiempo más que suficiente como para integrarse en el equipo y llegar en plenas condiciones a la fase de la temporada en la que se juega el ascenso de categoría.