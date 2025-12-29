Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

tenis

Kyrgios, a medio gas, gana la Batalla de los Sexos

El 671 del mundo se impuso a Sabalenka

Sabalenka y Kyrgios se saludan a la conclusión del partido. | Efe

Sabalenka y Kyrgios se saludan a la conclusión del partido. | Efe

raúl paniagua

La Batalla de los Sexos de Dubai concluyó con el triunfo de Nick Kyrgios ante Aryna Sabalenka por un doble 6-3. La exhibición no tuvo demasiada historia en el terreno deportivo. La número uno del mundo plantó cara, pero acabó cayendo ante el australiano, el actual 671 del ranking masculino, que protagonizó más de una excentricidad de la suyas. Aunque se le vio a medio gas en los golpeos, el finalista de Wimbledon de 2022 también dio síntomas de cierto agotamiento. No juega un partido oficial desde marzo.

El pulso se disputó con reglas modificadas para equilibrar las fuerzas. La primera fue otorgar un solo saque a ambos contendientes y una pista más pequeña para Sabalenka que lo dio todo, pero que no podía hacer frente a la fuerza de Kyrgios.

