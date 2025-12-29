tenis
Kyrgios, a medio gas, gana la Batalla de los Sexos
El 671 del mundo se impuso a Sabalenka
raúl paniagua
La Batalla de los Sexos de Dubai concluyó con el triunfo de Nick Kyrgios ante Aryna Sabalenka por un doble 6-3. La exhibición no tuvo demasiada historia en el terreno deportivo. La número uno del mundo plantó cara, pero acabó cayendo ante el australiano, el actual 671 del ranking masculino, que protagonizó más de una excentricidad de la suyas. Aunque se le vio a medio gas en los golpeos, el finalista de Wimbledon de 2022 también dio síntomas de cierto agotamiento. No juega un partido oficial desde marzo.
El pulso se disputó con reglas modificadas para equilibrar las fuerzas. La primera fue otorgar un solo saque a ambos contendientes y una pista más pequeña para Sabalenka que lo dio todo, pero que no podía hacer frente a la fuerza de Kyrgios.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Davila 26/12/2025
- La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años
- El Concello de Vigo licitará el nuevo contrato del bus urbano este lunes por 470 millones de euros