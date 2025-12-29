Un juzgado imputa a Laporta y otros dos directivos del Barcelona por estafar 100.000 euros a una inversora

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como imputados el próximo 16 de enero al presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste, al economista y exdirectivo de la entidad Xavier Sala i Martín y al exdirector de TV3 y expropietario del Reus Deportiu Joan Oliver por una presunta estafa agravada de unos 100.000 euros en dos sociedades vinculadas a los acusados a cambio de una rentabilidad del 6%, según el auto al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya. La Audiencia de Barcelona ordenó el pasado mes de noviembre a la magistrada que admitiera la querella presentada por la afectada, que recuperó solo 12.500 euros, para que se investigara el presunto fraude.

Es la tercera causa abierta en la que se investiga a Laporta por presunta estafa por su vinculación con la sociedad Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong, y cuyo representante legal fue Joan Oliver, exdirector general del Barça durante el primer mandato del actual presidente azulgrana. En concreto, varios inversores entregaron dinero a esas empresas a cambio de una rentabilidad anual alta y, al final, no percibieron lo prometido, ni recuperaron los fondos que habían dado.

Documento de Core Stgore, donde aparece Laporta i Oliver. / R

El nuevo procedimiento judicial abierto al presidente del Barcelona es fruto de la querella presentada por esta perjudicada tras visionar el documental sobre el Laportagate-El caso del Reus 2, del periodista Andreu Rauet, en el que dos hermanas en edad de jubilación rememoran la forma en que se les propuso recuperar una inversión fallida, que ellas en realidad sostienen que fue una estafa, en el desaparecido Reus Deportiu.

“A mí me ha pasado lo mismo”, exclamó la ahora querellante, que se puso en contacto con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados, para emprender las acciones legales. La jueza, además de citar a Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, también ha acordado que comparezcan en el juzgado el 16 de enero representantes de Core Store y CSSB Limited.

Rendimiento importante

El auto de la jueza que cita a declarar a las cuatro personalidades resume los hechos expuestos en la querella y que, según precisa la magistrada, de “ser ciertos”, podrían ser constitutivos de un delito de estafa. En este sentido, relata la querella que a mediados de 2016 la mujer afectada, a través de una agente de banca, “tuvo conocimiento de dos oportunidades de inversión, vinculadas entre sí y que presentaban condiciones atractivas”.

Una de ellas era para ejecutar un plan estratégico para promover el ascenso deportivo del Reus de Segunda División B a la A a través de la sociedad Core Store, con una "rentabilidad elevada (un 6% anual), permitiendo la recuperación íntegra del capital invertido e, incluso, contemplando la posibilidad de rescate anticipado en un plazo breve".

Contrato de la perjudicada con la empresa china CSSB Limited, donde figura Joan Oliver.r / R

El proyecto tenía "como principales personas involucradas a figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial", a Laporta, en ese momento expresidente del Barça, Yuste, Sala i Martín y Oliver. Laporta figuraba a finales del 2016, junto con Oliver, como administradores solidarios de Core Store, según la documentación de depósito de cuentas entregada en el Registro Mercantil. En la memoria de las cuentas anuales del ejercicio del 2013 de esta empresa figuran todos los imputados.

Proyecto en China

La segunda "oportunidad" de inversión se articulaba a través de la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong y representada por Joan Oliver como consejero delegado. Esta iniciativa consistía en la creación en China de una academia de formación futbolística inspirada en el modelo de La Masia del FC Barcelona, como plataforma para el intercambio de futbolistas entre el CF Reus y el club de fútbol chino Beijing Institute of Technology (BIT FC).

La querella remarca que "el atractivo de la inversión residía precisamente en la reputación pública y profesional de estos intervinientes, quienes aparecían como impulsores y garantes de los proyectos, extremo que reforzaba la confianza” de la perjudicada en la veracidad y viabilidad de la inversión propuesta, así como de la posibilidad de rescatar en cualquier momento la inversión y recuperar su dinero con una gran rentabilidad".

La fama de los implicados

Por eso la afectada "aceptó participar en las inversiones ofrecidas por Core Store, S.L. y CSSB Limited, siendo clave para su decisión la presentación directa de los nombres y cargos de las mencionadas personas involucradas como responsables últimos de los proyectos". La mujer entregó 50.000 euros a Core Store, en un contrato en el que Joan Oliver actuó como administrador, como préstamo a cinco años con intereses anuales del 6%. Por otro lado, invirtió 54.000 dólares (42.420 euros al cambio actual) a la sociedad CSSB Limited en agosto de 2016 para la segunda inversión, también bajo la supervisión de Oliver y un firma ilegible.

Pago de unos intereses a la afectada con el logo del despacho de Laporta. / R

Sobre este proyecto, la querella señala que la mujer "requirió en múltiples ocasiones información actualizada relativa al estado y evolución de la inversión realizada. No obstante, las comunicaciones remitidas por dicha sociedad consistieron en respuestas evasivas". Esta situación la dejó, a su entender, "en una situación de absoluta indefensión a efectos de valorar con objetividad la transparencia y legitimidad de la operación en la que había participado".

Tras la reclamación de la perjudicada ante el incumplimiento de los pagos, el 5 de agosto de 2024 esta recibió únicamente 12.500 euros “con el fin de aparentar voluntad de cumplimiento”, detalla la querella. La mujer entiende que los imputados “no tuvieron nunca intención de cumplir sus obligaciones”. El pasado 3 de abril de 2025, un abogado de Andorra remitió a la perjudicada un último email admitiendo que su reclamación estaba "justificada" y que antes de final de año era "muy probable que se pueda abonar la mitad de la deuda pendiente y poco después el resto". Hasta la fecha, la querellante no ha visto ninguna cantidad más.

La vinculación de Laporta con la operación se vería también acreditada por el correo que la afectada recibió de Manana Giogadze, la secretaria del presidente azulgrana desde hace muchos años, quien lleva su agenda tanto en la vida profesional como personal. En el correo, con el sello del despacho del mandatario azulgrana, se reconoce una liquidación de intereses de 216 euros por un contrato suscrito con Core Store SL.