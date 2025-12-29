Joan Laporta, imputado de nuevo

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como imputados el próximo 16 de enero al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste, al economista y exdirectivo de la entidad Xavier Sala i Martín y al exdirector de TV3 y expropietario del CF Reus Deportiu Joan Oliver por una presunta estafa agravada de unos 100.000 euros en dos sociedades vinculadas a los acusados a cambio de una rentabilidad del 6%.

Es la tercera causa abierta en la que se investiga a Laporta por presunta estafa por su vinculación con la sociedad Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong, y cuyo representante legal fue Joan Oliver, exdirector general del Barça. En concreto, varios inversores entregaron dinero a esas empresas a cambio de una rentabilidad anual alta y, al final, no percibieron lo prometido, ni recuperaron los fondos dados.

El nuevo procedimiento judicial abierto a Laporta es fruto de la querella presentada por esta perjudicada tras visionar el documental Laportagate-El caso del Reus 2, del periodista Andreu Rauet, en el que dos hermanas en edad de jubilación rememoran la forma en que se les propuso recuperar una inversión fallida, que ellas en realidad sostienen que fue una estafa, en el desaparecido Reus Deportiu. «A mí me ha pasado lo mismo», exclamó la querellante, que contactó con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados, para emprender acciones legales.

El auto de la jueza resume los hechos expuestos en la querella y, según precisa, de «ser ciertos», podrían ser constitutivos de un delito de estafa. Relata la querella que a mediados de 2016 la mujer afectada, a través de una agente de banca, «tuvo conocimiento de dos oportunidades de inversión, vinculadas entre sí y que presentaban condiciones atractivas».

Una de ellas era para ejecutar un plan estratégico para promover el ascenso del Reus de Segunda B a la A a través de la sociedad Core Store, con una «rentabilidad elevada (un 6% anual), permitiendo la recuperación íntegra del capital invertido e, incluso, contemplando la posibilidad de rescate anticipado».

El proyecto tenía «como principales personas involucradas a figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial», a Laporta, en ese momento expresidente del Barça, Yuste, Sala i Martín y Oliver. Laporta figuraba a finales del 2016, junto con Oliver, como administradores solidarios de Core Store, según la documentación entregada en el Registro Mercantil. En la memoria de las cuentas anuales del ejercicio del 2013 de esta empresa figuran todos los imputados.

Nueva oportunidad

La segunda «oportunidad» de inversión se articulaba a través de la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong y representada por Joan Oliver como consejero delegado. Esta iniciativa consistía en la creación en China de una academia de formación futbolística inspirada en el modelo de La Masia del FC Barcelona, como plataforma para el intercambio de futbolistas entre el CF Reus y el club de fútbol chino Beijing Institute of Technology (BIT FC).

La querella remarca que «el atractivo de la inversión residía precisamente en la reputación pública y profesional de estos intervinientes, quienes aparecían como impulsores y garantes de los proyectos, extremo que reforzaba la confianza» de la perjudicada en la veracidad y viabilidad de la inversión propuesta, así como de la posibilidad de rescatar en cualquier momento la inversión y recuperar su dinero con gran rentabilidad».

Por eso la afectada «aceptó participar en las inversiones ofrecidas por Core Store, S.L. y CSSB Limited, siendo clave para su decisión la presentación directa de los nombres y cargos de las mencionadas personas involucradas como responsables últimos de los proyectos». La mujer entregó 50.000 euros a Core Store, en un contrato en el que Joan Oliver actuó de administrador, como préstamo a cinco años con intereses anuales del 6%. Por otro lado, invirtió 54.000 dólares (42.420 euros) a la sociedad CSSB Limited en agosto de 2016 para la segunda inversión, también bajo la supervisión de Oliver y un firma ilegible.