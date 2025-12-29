Dobletes del Celta y del Rápido

La SD Victoria (prebenjamín), el Rápido de Bouzas (benjamín y alevín) y el CD Teis A Vikinga (féminas) en fútbol 8 y el Coruxo FC (infantil) y el Racing de Castrelos (cadete) en fútbol 11 se proclamaron este domingo en Navia campeones del Torneo de Nadal. El Real Club Celta firmó el doblete en los dos torneos internacionales (benjamín y alevín).

Los alevines del Celta lograron al fin la victoria en el torneo internacional. | José Lores

Prebenjamín. Victoria y Alertanavia A jugaron la final prebenjamín en el Municipal Pahiño ante una grada llena. Los de Coia se impusieron con un solitario gol en el primer periodo. Jericó Hernández, el MVP Sub-7 del Victoria en la Vigo Cup de este verano, asistió a Iván Cabral con un pase atrás para decidir la final.

El Celta benjamín, campeón del torneo internacional. | José Lores

El Victoria, que releva a la UD Santa Mariña en el palmarés de esta categoría, suma su segundo título tras el de 2016.

El Victoria celebra su triunfo en prebenjamines. | José Lores

Benjamín. El Rápido de Bouzas, tras penaltis, se proclamó campeón del cuadro benjamín (3-1 en la tanda frente al Areosa), después de que el tiempo reglamentario -quince minutos por periodo- acabase con empate 1-1 y al descanso se llegase con ventaja aurinegra gracias a un cabezazo de Israel González.

El Rápido alevín, campeón en su categoría. | José Lores

Aunque el octeto areosista logró empatar de falta directa a tres minutos del final, el portero boucense, Noel Puga, fue clave en el momento definitivo. En los penaltis, primero marcó Álex Conde para el Rápido, acto seguido Noel detuvo el lanzamiento de Pastoriza y Guillermo Villar ponía a los boucenses con 2-0. Luego, Hugo Castiñeiras marcaba el 2-1 y… Martín Bruzon sellaba el título rapidista, que le daba el 3-1 . En las semifinales dominicales, el Rápido se deshizo de La Guía (3-0) y el Areosa (1-1), también se fue a la lotería de los penaltis, que esa vez le salió de cara (3-2).

El Rápido benjamín, con su trofeo. | José Lores

Alevín. El Rápido de Bouzas firmó el doblete en el fútbol 8 al añadir a la victoria en benjamines el campeonato alevín fruto de vencer en la final al Areosa.

El Racing Castrelos se impuso entre los cadetes. | José Lores

En una intensa jornada matinal los aurinegros eliminaron en semifinales al Matamá (0-3), con dianas de Luis Castro, Luis Fernández y José Graña. Los rapidistas, con favorable 0-1, ya tuvieron una doble ocasión al larguero de Unai Saiz y Luis Castro. En el otro cruce, el Areosa sacó el billete para el título al batir por 2-0 a La Guía.

El Coruxo, campeón en infantiles. | José Lores

Ya en la final, el Rápido fue mejor. Dos goles de José Graña y uno de Saiz pusieron el marcador en un inalcanzable 3-0. El tanto del honor areosista, de Rodrigo Coello (3-1)..

Femenino. El CD Teis A Vikinga -con el grueso del equipo de 3ª Futgal sénior femenina y la dirección de José Antonio Miguélez- se alzó con el entorchado. Ganó la liguilla con solvencia y en la final resolvió frente al CD Teis A Ponte (7-2).

Internacional Benjamín. En la primera edición del internacional benjamín, el Oporto goleó en semifinales al Rápido (5-1), aunque los aurinegros se adelantaron en el quinto minuto de partido. En su otro cruce, Celta y Dépor ofrecieron un partido vibrante, con primer golpe céltico (1-0) y el equipo blanquiazul remontando después hasta en dos ocasiones (1-2, 2-3). Los herculinos obligaron al Celta a remar contracorriente (2-2, 3-3) para igualar a tres minutos del final con tanto de Pol Bueso. Y desde el punto fatídico, clasificación celeste (3-2). En la final, el Celta, dirigido por Fernando Boubeta, fue un huracán. Tardó en llegar la primera diana (Yassin Cherkaoui, minuto 12),pero el marcador final fue contundente (5-1).

Internacional Alevín. También en formato Final Four, el Celta de Álex Abalde derrotó al Dépor en un emocionante derbi por 3-2 tras remontar un tanto inicial coruñés y colocarse con 3-1 de ventaja (dos de Mussa Abalde y uno de Marcos Fernández) mientras el Oporto hacía valer un solitario gol de Da Silva frente al Rápido de Bouzas (1-0). El conjunto céltico contó para el internacional con Moussa Balde, del CD Teis (2ª Futgal alevín), que se convirtió en la revelación del cuadrangular.

En la final, el conjunto celeste no tuvo compasión de Os Dragões. Javi Radio, con un duro disparo desde fuera del área, y Moussa Balde, robando un balón, regateando con un amago a otro rival y soltando un latigazo de zurda y colocado, pusieron la final muy franca en los minutos 5 y 12. El Oporto no fue tan complicado oponente como los coruñeses y Mateo Fernández y Xurxo Bravo cerraron la cuenta para el 4-0 final. De las siete ediciones anteriores del torneo internacional alevín, el Celta se había plantado en el último choque en seis oportunidades, pero siempre se quedó a las puertas.

Infantil. El Coruxo es el nuevo campeón y suma así su cuarto título en esta edad tras los alcanzados en 2014, 2015 y 2016. Un penalti marcado por Jorge Martínez en el quinto minuto de partido dio el triunfo por la mínima a los de O Vao. El portero del Santa, Hugo Pérez, adivinó el lado y tocó el cuero, pero no pudo evitar que entrase. Los de Cabral vendieron cara su derrota: en el 29, a un minuto del final, una falta directa botada por Yeray Besada, al larguero, pudo haberlos llevado a los penaltis.cadete. En Navia, el Racing de Castrelos tiró de épica para festejar su primer campeonato de Nadal en cualquier categoría desde que éste comenzó en 2013. Épica… como poco -y de dos guardametas ágiles-, porque tanto la semifinal como la final acabaron sin goles y el conjunto de Monte da Mina necesitó de la tanda de penaltis ante el Victoria tras empate sin goles. Desde los once metros, y en el décimo lanzamiento, Adrián Blanco, portero que en la liga milita en el B del Castrelos (3ª Futgal cadete), intuía el disparo a su derecha y rechazaba el lanzamiento de Rafa Ríos para un 5-4 final en la tanda a favor del Castrelos