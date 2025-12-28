La Asociación Deportiva Lavadores organiza hoy una nueva edición del Memorial Guillermo Cameselle, emotivo homenaje a quien fuera inolvidable fotógrafo de FARO DE VIGO. A partir de las 17:00 horas en elcampo del Meixoeiro se medirán la A.D. Lavadores y el C. Louro Tameiga (entrada gratuita).