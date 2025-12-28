Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela Naval de MarínPIB GaliciaTren CeltaKamikazes en GaliciaAdopción animalesCelta
instagramlinkedin

Nueva edición del Memorial Guillermo Cameselle

REDACCIÓN

Vigo

La Asociación Deportiva Lavadores organiza hoy una nueva edición del Memorial Guillermo Cameselle, emotivo homenaje a quien fuera inolvidable fotógrafo de FARO DE VIGO. A partir de las 17:00 horas en elcampo del Meixoeiro se medirán la A.D. Lavadores y el C. Louro Tameiga (entrada gratuita).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents