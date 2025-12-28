Navia acoge la jornada de finales

Jornada final del Torneo Concello de Vigo de Nadal para fútbol 8 y fútbol 11. Navia se convierte este domingo en el epicentro de la tercera y última fecha de este campeonato patrocinado por el Concello a través de la Fundación VIDE y que cuenta con el apoyo de la Real Federación Gallega de Fútbol. En esta jornada final, la organización ha asegurado el “streaming” para las finales. La organización programó una segunda jornada con partidos de la fase de grupos casi de forma mayoritaria por la mañana, para disputar los cruces por la tarde. El resultado, campos llenos todo el día, con el tiempo acompañando pese al frío

Prebenjamines

Habrá nuevo campeón. La UD Santa Mariña perdió en los cruces frente al Rápido de Bouzas, que lo destronó ganando los dos tiempos. Así, los A del Rápido de Bouzas y Victoria por un lado y el Alertanavia A y el Matamá por otro llegaron a las semifinales, tras una liguilla clasificatoria y la disputa de unos cuartos en los que el Alerta necesitó de los penaltis para eliminar al mosense Santiaguiño de Guizán.

En las “semis”, Alerta y Victoria se hicieron con el billete para el choque decisivo. El duelo entre Rápido y Victoria acabó en tablas (un tiempo para cada equipo) y los penaltis decidieron: 5-4 para los de Coia. La final, este domingo a las 16:10 horas en el Pahiño.

Imagen de uno de los partidos jugados ayer en Navia. / José Lores

Benjamines

Los A del Rápido de Bouzas, CD La Guía, Areosa y Victoria se han plantado en las semifinales dominicales. Se juegan en el campo anexo al Pahíño (Navia 3) a las 10:40 (Rápido-La Guía) y 11:20 (Areosa-Victoria).

Los penaltis fueron necesarios en un partido de octavos (CD Cabral-Racing Vilariño) y dos de cuartos (La Guía-Cabral y Pereiró-Victoria A), demostrando que las eliminatorias resultaron disputadas. Esta categoría busca campeón (el año pasado la conquistó el Celta) y, de los semifinalistas, solo el Victoria ha levantado este título (2014). La final está marcada para las 15:30 horas (Navia 2, “streaming”).

El campeón, a la primera edición del torneo internacional benjamín contra el Oporto (17:30); el otro choque, Celta-Dépor (16:50). A las 18:10, la consolación; a las 18:50, la finalísima internacional.

alevines

El Pahíño de Navia vivirá las semifinales y final de fútbol 8. Matamá A-Rápido de Bouzas (11:20) y Areosa-La Guía (11:20) por una plaza para la final de las 15:30 horas.

El Club Deportivo Areosa mantiene intactas sus opciones de revalidar el título. El vencedor jugará después el Súper 4 internacional alevín.

Internacional alevín.

En formato Final Four de semifinales y final en Navia, el Celta de Álex Abalde se mide al Deportivo (16:50 horas), mientras el campeón del torneo local se enfrentará al Oporto (17:30). El conjunto luso es el vigente campeón, que el año pasado se jugó como Súper 8. La consolación, a las 18:10 y la final, a las 18:50 (“streaming”).

Infantiles

La UD Santa Mariña defenderá título en fútbol 11. El once de Cabral se medirá en el Pahíño al A del Coruxo (12:40, “streaming”).

El Santa a apeó, por este orden, a Racing de Castrelos A (2-0), Santa B (2-0) y Victoria A (1-0) en unos cruces de rigor defensivo. El conjunto de O Vao eliminó al B coruxista (4-0), al Casablanca A (3-0) y al A del Areosa (2-1) en el partido más complicado.

Cadetes

Semifinales colosales en fútbol 11. Santa Mariña A-Racing de Castrelos (9:20 horas) y Victoria-Rápido de Bouzas (10:00). El torneo dictó sentencia y los cruces decidirán qué dos equipos se meten en el partido final (13:20, Navia).

El Victoria llegó tras esfuerzo hercúleo en octavos (6-5 ante el Peñasco) y en cuartos (1-0 al B del Racing de Castrelos). El Santa eliminó a los lusos de la UD Os Raianos (3-2) para después tumbar 2-0 al CD Coya. Nadie regala nada.

Femenino

El CD Teis A Ponte se impuso al Balaídos CF y el CD Teis A Vikinga al CD Teis O Mercado en la primera jornada de la competición femenina de fútbol 8. Y ambos, por el mismo marcador: 3-1. En la jornada final, en el Pahiño, partidos a las 10:40 (A Vikinga-Balaídos CF y O Mercado-A Ponte) y a las 12:00 (A Ponte-A Vikinga y O Mercado-Balaídos). Los dos primeros clasificados, a la final (16:10). La final será ofrecida por “streaming”.