Lamine Yamal se colma de premios en Dubái: "El año pasado era el niño, ahora tengo la presión de ser alguien importante"

Lamine Yamal ya tiene tres trofeos más que guardar en su nueva casa. Los Globe Soccer Awards que se entregaron este domingo en Dubai distinguió al futbolista azulgrana de 18 años con los premios a jugador revelación de LaLiga, a mejor delantero del 2025, además del premio Maradona, que distingue la habilidad y la magia con el balón.

"Lo que más ilusión me hace es una felicitación de mi madre. Soy una persona agradable y tranquila, con eso vale", dijo al recoger uno de los premios de manos de Andrés Iniesta, que reside precisamente en la ciudad de los Emiratos Árabes. La madre de Lamine, Sheila Ebana, le acompañó en la gala con su hermano pequeño, Keyne, al igual que su entorno más directo, su primo Moha, su amigo Soha y su compañero de vestuario Alejandro Balde. “En mi casa manda ella”, proclamó en una de sus apariciones en el escenario.

Lamine Yamal, durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards en Dubái. / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Lamine Yamal, impecablemente trajeado de negro, habló del cambio de rol en el Barça y en la selección. “El año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora siento la presión de ser alguien importante en el club y en la selección. Pero todo ha salido bien”. Eludió cualquier comparación ante la presencia de Cristiano Ronaldo y otras estrellas del fútbol. “Mejor no compararse con nadie. Ellos han triunfado por ser ellos mismos; yo quiero seguir mi camino”. Ousmane Dembélé le volvió a arrebatar el premio a mejor jugador del año.

Distinción para Raphinha

LaLiga, en su calidad de socio estratégico de los Globe Soccer Awards, entregó en la gala los premios a los ganadores de la temporada 2024-25, y aparte del delantero de Rocafonda el Barça salió muy bien parado. Consiguió los galardones al mejor club, al mejor jugador (Raphinha), al futbolista revelación (Lamine Yamal) y al mejor entrenador (Hansi Flick).

Joan Laporta, con Alejandro Balde, en los Globe Soccer Awards en Dubaí. / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Raphinha agradeció el galardón a través de un vídeo y reconoció que le hace "especial ilusión" que reconozcan su trabajo en una temporada "inolvidable" para el Barcelona tanto a nivel "colectivo como personal".

"Quiero agradecer a LaLiga por este premio. Agradecer a todo el 'staff' y a todo el club, que no solo es esto, sino una familia. Para mi darlo todo en cada partido es muy especial y algo inolvidable. Quiero agradecer a mi esposa y a mi hijo, que son mi fuerza cuando no las tengo. Son mi gasolina", señaló el brasileño, que en las últimas comparecencias públicas ha expresado su disconformidad por no haber sido reconocido por la temporada que firmó el curso pasado.

El premio lo recogió en su nombre el presidente Joan Laporta, en Dubái desde hace días junto a los directivos Xavi Puig y Joan Soler. "Lo echamos de menos cuando no estuvo y siempre empuja a sus compañeros a ganar. Es un orgullo que lo gane Raphinha”, dijo el mandatario azulgrana, que celebró que los premios de LaLiga se entreguen en Dubái. Lo hizo con palabras de elogio a Javier Tebas. “Es bonito que LaLiga presente sus premios aquí y es un esfuerzo que hace Tebas”.

Ousmane Dembélé, en los Globe Soccer Awards. / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Laporta elogió también a Hansi Flick. "La clave de su éxito es la capacidad para haberse adaptado en el club. Es increíble el trabajo de todo el staff”. “La temporada pasada -dijo en el escenario- hacíamos muy bien el fuera de juego y este año hemos tenido algunas dificultades, pero los resultados cantan, tenemos 11 puntos más".

El gran triunfador de la gala fue, no obstante, el París Saint-Germain al ganar siete premios (mejor club, entrenador, jugador, futbolista emergente, centrocampista, director deportivo y presidente), mientras que el Barcelona consiguió cuatro, dos de Lamine Yamal, uno de Aitana Bonmati y otro de la sección femenina de fútbol, que recibió también Laporta.