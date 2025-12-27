Dos mil quinientos futbolistas, en marcha

El Torneo Concello de Vigo de Nadal para fútbol 8 y fútbol 11, apoyado por la Real Federación Gallega de Fútbol y con el patrocinio del Concello por medio de la Fundación VIDE, comenzó este viernes en once campos municipales con otro récord histórico en el bolsillo, tanto a nivel de equipos participantes (177 frente a los 160 de la edición anterior) como de futbolistas (2.543 ahora por 2.185 las pasadas Navidades… sin contar los jugadores de Celta, Dépor y Oporto).

La ausencia de lluvia vespertina ayudó a que la jornada fuese más lucida, pese a las bajas temperaturas, en una tarde de frenesí. Porque en el margen de seis horas la organización programó 158 partidos, cifra que supera cualquier registro anterior, con la colaboración también de los clubes anfitriones.

Cotejados los listados de participantes, la categoría alevín es la reina del trofeo navideño. Un total de medio centenar de equipos y 678 jugadores buscan alcanzar la final dominical de Navia (15:30, Municipal Pahiño) y, además, ganarla para engordar palmarés y medirse en las semifinales del torneo internacional al Oporto

Prebenjamines

La UD Santa Mariña es el vigente campeón de una categoría que llena los campos con familiares que disfrutan con el juego de los más “peques” (nacidos en 2018 y años posteriores). Con Navia como sede, el equipo de Cabral empezó sumando tres de los cuatro puntos frente al Colegio Hogar al ganar el primer cuarto y firmar tablas en el segundo, pues se juega a dos tiempos de quince minutos.

Un jugador del Santa Mariña golpea el balón. / José Lores

Los que comenzaron sin mácula, haciéndose con los cuatro puntos en juego (dos por periodo), fueron el Rápido de Pereiró (ante el Coruxo FC), el San Miguel CF (sobre el Alertanavia B), el Alertanavia frente al Santa B y el Peñasco a costa de la AD Lavadores. Cinco grupos conforman la fase clasificatoria, con partidos también este sábado por la mañana para decidir los equipos que van a los cruces, todos por la tarde en Navia.

Benjamines

Como en prebenjamines, la categoría se juega a victorias (o empates) por tiempo. La fase final y los octavos arrancan este sábado (18:20) en A Pirucha y Meixoeiro, porque en la jornada matinal todavía habrá partidos de clasificación en los ocho grupos en liza. A las 20:20 horas, los cuartos de final. Las semifinales están previstas ya en Navia en la matinal del domingo (10:40 y 11:20 en Navia 3).

Alevines

Pocas tablas en la primera jornada. Antes de los últimos partidos de la noche, apenas se vivieron dos empates (1-1) entre los campos de A Bouza (Colegio Hogar B-Matamá C) y Monte da Mina (Arenas de Alcabre B-Racing Vilariño). Demasiadas goleadas, por otra parte habituales en esta fase de grupos. El Club Deportivo Areosa defiende cetro, aunque con otros jugadores porque los diez futbolistas campeones de 2024 han saltado al cuadro infantil (fútbol 11) con el B del Areosa. En Penedo da Moo (Matamá) el conjunto areosista goleó al Casablanca (4-0).

Infantiles

El fútbol 11 fue cosa de la UD Santa Mariña un año atrás. Ahora, el once de Cabral ha comenzado la competición con un 0-0 ante el Victoria en Cotogrande (Grupo F), aunque después arregló parcialmente el problema al batir al B del Alertanavia por 1-0 en el mismo escenario.

La igualdad, tanto en Cotogrande como en el José Costas de Candeán, campó en un alto porcentaje de partidos, muchos de ellos -hasta seis cuando solo quedaba un turno de encuentros por jugarse, ya al anochecer- resueltos por un solo gol de diferencia. Con ocho grupos, treinta y un equipos en liza y 554 jugadores, la segunda categoría con más futbolistas, octavos de final (de 16:20 a 17:40 horas), cuartos (18:20 y 19:00) y semifinales (20:20, una en el José Costas, la otra en Cotogrande) se disputan este sábado. La final, el domingo en Navia (12:40).

Cadetes

La categoría de nacidos en 2010 y 2011 (fútbol 11) juega los octavos de final entre A Guía (17:00) y A Xunqueira (16:20, San Andrés de Comesaña). La mañana del sábado aún definirá orden de clasificación y acceso a las eliminatorias. Las semifinales, ya este domingo (9:20 y 10:00 en Navia), con la finalísima a las 13:20 horas.

Femenino

El fútbol 8 femenino se ha concentrado en el fin de semana, con una liguilla a una sola vuelta entre los cuatro equipos inscritos, el Balaídos CF y los tres del CD Teis (A Ponte, O Mercado y A Vikinga). La organización espera que esta categoría se consolide en próximos años. Navia será su base, con partidos este sábado a las 19:40 (CD Teis A Ponte-Balaídos y CDT A Vikinga-CDT O Mercado). En jornada dominical, choques a las 10:00 y 12:00 horas y final entre los dos primeros clasificados por la tarde (16:10).