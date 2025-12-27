fútbol
Seis partidos de sanción para el sevillista Marcao
Cuatro de ellos son por insultar al árbitro que en el acta escribió que el defensa le dijo: «Fillo da puta madre» | No jugará ante el Celta
REDACCIÓN
Marcao, central brasileño del Sevilla, fue sancionado con seis partidos de suspensión tras su expulsión por doble tarjeta amarilla ante el Real Madrid el pasado sábado, cuatro de ellos por ofensas verbales al árbitro principal, según dictaminó el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
El colegiado Muñiz Ruiz escribió en el acta que el jugador brasileño «se encaró» hacia el su persona «a escasa distancia» de la cara «de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros». «Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Fillo da puta madre’, dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro», señaló el documento.
Por tanto, este duro castigo hará que el capitán sevillista no vuelva a jugar en el próximo mes y medio de competición liguera, perdiéndose los partidos contra Levante, Celta, Elche, Athletic Club, Mallorca y Girona.
Además, el Comité de Disciplina de la RFEF confirma la suspensión de un partido para el técnico nervionense, Matías Almeyda, «por doble amonestación y consiguiente expulsión», por lo que solo se perderá el encuentro ante el Levante del 4 de enero.
