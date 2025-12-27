Ciclocross
Van der Poel impone su tiranía en el barro
Cuarta victoria del holandés en la Copa del Mundo
efe
Lugar
El neerlandés Mathieu Van der Poel sumó su cuarta victoria esta temporada en la Copa del Mundo de ciclocrós, por lo que mantiene el pleno de triunfos desde su estreno en el campeonato, al imponerse en la prueba disputada en Gavere (Bélgica), la séptima del calendario, lo que le sitúa ya segundo en la general.
Van der Poel, siete veces campeón del mundo de la modalidad, llegó en solitario a la meta, con un tiempo de 1:03:15, con otra demostración de superioridad que reafirma su hegemonía en la especialidad.
Solo el belga Thibau Nys, ganador de dos pruebas de la Copa del Mundo esta temporada, trató de hacerle sombra, e, incluso, le lanzó varios ataques para tratar de dejarlo atrás.
