El Celta ultima el traspaso de De la Torre a Charlotte

Luca de la Torre ha decidido poner punto y final a su etapa en el San Diego FC, de la MLS, después de perder la titularidad en una campaña en la que el todavía jugador del Celta participó en 37 partidos, en los que aportó 5 goles y una asistencia. Charlotte FC es el destino elegido por el centrocampista sandieguino de 27 años para intentar volver a la selección estadounidense que será una de las tres anfitrionas del Mundial de 2026. De la Torre cerrará así su vinculación con el Celta, al que se incorporó en el verano de 2022 procedente del Heracles neerlandés, que se embolsó 1,4 millones de euros.

Por el momento, se desconocen las cifras totales de la operación que el Celta y el Charlotte están a punto de concretar. En Vigo no esperaban hacer caja con un jugador que finaliza contrato en junio próximo y que no entraba en los planes de Claudio Giráldez. La noticia saltó a través de The Athletic, medio que cifró en 50.000 dólares la compensación que recibirá San Diego en esta operación por lo que en la MLS estipulan como Fondos de Adjudicación General. La cifra que recibiría el Celta por desprenderse de los derechos federativos del jugador no han trascendido por el momento, a pesar de que la operación estaba a punto de cerrarse.

Una vez que se haga oficial el traspaso a Charlotte FC, De la Torre se convertirá en la primera operación céltica en el mercado de invierno que oficialmente arrancará el 1 de enero y en el que el club vigués espera también vender a Tadeo Allende y hacer hueco en la plantilla de Giráldez para poder realizar algún refuerzo.

Sobre el delantero argentino, River Plate y Austin FC son por el momento los dos clubes más interesados en su contratación. La operación, sin embargo, no parece sencilla pues desde Argentina apuntan que el Celta ha fijado un elevado precio por Allende, entre 10 y 15 millones de euros.

Allende fue uno de los tres célticos que hace un año se incorporaron al campeonato estadounidense, en el que Marco Garcés trabajó dos años con Los Ángeles FC antes de hacerse cargo de la dirección deportiva del Celta. Bamba fue vendido a Chicago Fire y De la Torre llegó cedido a San Diego, el club de su ciudad, que abandona para irse a Carolina del Norte.