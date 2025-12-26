Maratón por Nadal: 400 partidos en tres días

La undécima edición del Torneo Concello de Vigo de Nadal para fútbol 8 y fútbol 11, ambos de categoría mixta, comienza este viernes en once campos de la ciudad con la participación de 177 equipos y más de una treintena de clubes tanto de Vigo -la mayoría- como del área de influencia y de Portugal (Oporto y la UD Os Raianos).

La organización, que en esta ocasión lidera la Fundación VIDE por encargo del alcalde y del edil de Deportes, Manel Fernández, cuenta con Belarmino Alonso (“Milucho”), Manu Dacruz y Luis Rial (Escola Deportiva Mobe) como cabezas visibles -toman el relevo de Afavi-. Y han diseñado un programa maratoniano: 401 partidos hasta el domingo, con una fase clasificatoria que se desarrollará entre viernes y sábado, día en el que ya por la tarde se empezarán a jugar los cruces. El calendario de festivos de esta Navidades obligó a un torneo más comprimido para que los futbolistas puedan conciliar fútbol, vacaciones y familia de forma ordenada.

¿Novedades? El regreso del fútbol femenino (se jugó en 2019) con la participación de cuatro equipos, uno del Balaídos CF y tres del emergente CD Teis en categoría femenina. La organización pretende que paso a paso se consolide. Otro debut es el del torneo internacional benjamín, que se suma al habitual alevín. Así, el Celta, benjamín y alevín, y los campeones de los torneos locales de esas edades, se medirán a Deportivo -los celestes- y al Oporto -los campeones de las fases finales- en unas semifinales programadas para el domingo en el Municipal Pahiño de Navia. Mientras en ediciones anteriores el internacional alevín llegó a contra con ocho equipos, la idea actual suma el mismo número de participantes, pero dividido entre dos categorías.

Fútbol 8

El fútbol 8 se reparte entre las categorías prebenjamín (23 equipos), benjamín (40 conjuntos), alevín (50) y femenino (cuatro) y a partir de las tres de la tarde arrancará el campeonato en Meixoeiro, Monte da Mina (Castrelos), A Pirucha (San Miguel de Oia), Penedo da Moo (Matamá), Municipal Pahiño (Navia) y A Bouza (Coia). El cuadro femenino es el único que no comienza hasta este sábado, en liguilla a una sola vuelta.

El fútbol 11, para infantil (31 equipos) y cadete (23), se jugará entre A Xunqueira (San Andrés de Comesaña), A Guía, José Costas (Candeán), Cotogrande (Cabral) y As Travesas.

Aunque las plantillas varían de un año a otro -o cambian de categoría por edad-, la Unión Deportiva Santa Mariña defiende título en tres edades, una de fútbol 8 (prebenjamín) y las dos de fútbol 11 (infantil y cadete). El Celta ganó en benjamines el año pasado, por lo que en esta edición habrá relevo en el palmarés. En alevines el Areosa ganó hace un año, mientras que el internacional alevín, que fue Súper 8, se lo llevó el Oporto… además el equipo con más títulos conquistados, cuatro.

El sistema de competición no varía. Tres puntos en juego en fútbol 11, féminas y alevines; prebenjamines y benjamines no computarán el marcador, sino puntos por cada uno de los periodos jugados hasta un máximo de ocho si ganan los cuatro cuartos. La organización busca evitar resultados abultados en estas edades. Y tras la fase de grupos, las eliminatorias por el título en todas las categorías. El domingo (a partir de las 20 horas), se producirá la entrega de premios en el polideportivo de Navia donde se pondrá el broche de oro a una nueva edición de este torneo que condensa en apenas tres días una tremenda competencia. Con once años de vida ya puede decirse que está completamente consolidado.