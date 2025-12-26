Maceda acoge el Campeonato Gallego

El pasado martes se celebró la presentación del XVIII Campeonato Gallego de Ciclocross-CX Castelo de Maceda, evento complementario a la Copa Diputación de Ourense. El evento se celebrará este domingo 28 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el ya tradicional circuito de Castelo de Maceda, un trazado de aproximadamente 2.800 metros de longitud.

A la presentación asistieron representantes de la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y el Ayuntamiento de Maceda, así como Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, y Xulio Conde, presidente del club organizador, el Clube Ciclista Maceda.