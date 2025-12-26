Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discurso del reyVíctimas accidentes de tráficoMuere «Chesi»Horarios supermercadosAfición Celta
instagramlinkedin

ciclocross

Maceda acoge el Campeonato Gallego

Los mejores especialistas de la comunidad se verán las caras el domingo en la localidad ourensana

Imagen de la presentación del Campeonato Gallego. | FGC

Imagen de la presentación del Campeonato Gallego. | FGC

REDACCIÓN

Vigo

El pasado martes se celebró la presentación del XVIII Campeonato Gallego de Ciclocross-CX Castelo de Maceda, evento complementario a la Copa Diputación de Ourense. El evento se celebrará este domingo 28 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el ya tradicional circuito de Castelo de Maceda, un trazado de aproximadamente 2.800 metros de longitud.

A la presentación asistieron representantes de la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y el Ayuntamiento de Maceda, así como Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, y Xulio Conde, presidente del club organizador, el Clube Ciclista Maceda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents