El Atlético vende a Javi Galán a Osasuna por 500.000 euros

Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar al lateral izquierdo extremeño Javi Galán por 500.000 euros, hasta el 30 de junio de 2026.

No obstante, si el fichaje se prolonga más allá de esa fecha, el club madrileño se reserva la opción de percibir 500.000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en Primera División.

Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el próximo lunes 29 de diciembre, en el regreso del equipo a los entrenamientos y que sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde.

Javier Galán Gil (19 de noviembre de 1994; Badajoz) recala en el club navarro procedente del Atlético de Madrid, con el que ha disputado 56 partidos: 35 en la Liga, 9 en Champions League, 3 del Mundial de Clubes, 8 en Copa del Rey y 1 de la Supercopa de España.

Durante los dos años y medio en los que ha sido jugador colchonero también tuvo un período de cesión en la Real Sociedad. Su fichaje por la entidad madrileña llegó tras convertirse en uno de los laterales más destacados de la máxima categoría en el Celta, que lo traspasó en el verano de 2023 por 5 millones de euros.