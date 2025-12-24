El Náutico añade otra cita prestigiosa a su calendario

El Real Club Náutico de Vigo ha cerrado varios grandes eventos de vela ligera para 2026, coincidentes con el 120 aniversario del club y el centenario de la refundación de la sociedad y, en 2028, la ría viguesa recibirá a más de 400 regatistas de treinta países para el Campeonato de Europa juvenil de ILCA 4.

Las últimas semanas han sido muy intensas en el club vigués que preside Tone Pérez. Con la Real Federación Española de Vela y asociaciones nacionales de clase, la centenaria sociedad náutica viguesa ha fijado tres eventos de mayo a junio del cercano nuevo año, pruebas en las que coincidirá el buen nivel de los deportistas con su cantidad, algo que se hará visible en toda la ciudad, no solo en la ría.

Del 7 al 10 de mayo, la Copa de España de Optimist abrirá la serie de competiciones de rango estatal en los campos de regata frente al Náutico. Desde hace mucho tiempo Vigo es una de las grandes referencia del optimist, la clase en la que se inician todos los grandes regatistas del mundo, y sus competiciones reúnen una importante cifra de competidores. En mayo volverá a comprobarse.

Del 4 al 7 de junio, el Campeonato de España de Snipe regresa a Vigo. Fue la primera clase que dio grandes resultados al Náutico y será ésta la octava ocasión que el club organice el Nacional, incluidas la primera edición (1942) y la coincidente con el centenario de la sociedad (2006), con la de 2020 como la última hasta ahora. Y del 23 al 27 de junio, la Copa de España de catamaranes.

Con la confirmación fechas atrás del Mundial de Vaurien en la ría en 2027, la clase internacional Laser (ILCA) ha hecho público que Vigo será la sede del Europeo juvenil de 2028 de los ILCA 4 (antaño, los Laser 4.7). Este verano, la localidad polaca de Puck organizó el Europeo con 444 barcos. En 2026 se celebrará en Murcia y en 2027, en Carnac (Francia). La sede viguesa se decidió en la reunión anual de la clase en Malta. Aunque es Europeo, se disputa como Open, por lo que a mayores compiten, sin trono, regatistas de países de otros continentes lo que evidentemente sube mucho el nivel de la competición.