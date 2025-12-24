LaLiga y los clubes colaboran con comedores sociales durante esta Navidad
efe
LaLiga y los clubes desarrollan por séptimo año consecutivo esta Navidad una acción solidaria en colaboración con comedores sociales de toda España para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, según un comunicado emitido este martes por la patronal.
Por séptimo año consecutivo, esta colaboración se lleva a cabo junto a ayuntamientos y entidades locales, alcanzando a más de 115 comedores sociales en 42 ciudades. A lo largo de estas fechas, LaLiga realizará la entrega de más de 23.000 comidas, con menús previstos en días señalados como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.
Además, se realizará una donación de cerca de 28.000 bufandas y gorros para las personas usuarias de los comedores sociales participantes. «Gracias a esta iniciativa, más de 20.000 personas se beneficiarán de las aportaciones realizadas por LALIGA y los clubes durante estas fechas», destacó LaLiga.
«Seguimos trabajando para acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente en momentos tan significativos como la Navidad», señaló Javier Tebas, presidente de LaLiga.
