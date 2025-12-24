fútbol | Premier League
Alexander Isak se rompe la tibia y el peroné
El delantero, por el que el Liverpool pagó en verano 150 millones, vive un año nefasto
agencias
Liverpool
El delantero del Liverpool Alexander Isak ha sido operado este lunes de la doble fractura de tobillo y peroné que se produjo en sábado durante la victoria en Premier League ante el Tottenham (1-2), y se enfrenta a varios meses de baja.
El atacante sueco, de 26 años y que llegó este verano al club como el fichaje más caro del fútbol británico, se lesionó en una acción con Micky van de Ven, que rodeó con sus piernas la pierna izquierda del futbolista ‘red’, mientras anotaba el primer gol de su equipo, y salió cojeando del terreno de juego.
Isak fue fichado este verano por 150 millones procedente del Newcastle, toda una fortuna que no podrá rentabilizar en los próximes meses, y llevaba un gol.
